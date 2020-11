Tensions à la FFF: les conclusions de l'audit partagées, pas le rapport

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les conclusions de l'audit interne sur les "dysfonctionnements" au sein de la direction de la Fédération française de football ont été partagées en comité exécutif mercredi, même si le rapport reste entre les mains du président Noël Le Graët, a appris l'AFP auprès de sources concordantes.

Le consultant du cabinet indépendant mandaté en septembre a présenté les grands axes du rapport aux élus du "Comex", comme il l'avait fait lundi devant les directeurs concernés et Florence Hardouin, la directrice générale.

Lors de la séance tenue mercredi en visio, "aucun support écrit" n'a été diffusé, "rien n'est passé à l'écran et personne n'a rien reçu", a expliqué à l'AFP un participant qui a apprécié cependant cet "exercice de transparence auquel nous ne sommes pas habitués".

"C'était une prise de conscience de la Fédération que plus on est transparent, mieux c'est. Puisque tout finit par se savoir, autant parler franchement, d'autant que la Fédération a réagi dès le départ", a-t-il commenté.

Plusieurs articles de presse ont relaté des tensions existantes entre certains directeurs de la FFF et Mme Hardouin, à qui il est reproché un management parfois froid voire brutal, selon ses détracteurs.

L'expert sollicité par la Fédération a interrogé les 17 directeurs fédéraux ainsi que la directrice générale pour établir un constat et renouer le dialogue en interne.

Il s'agissait de "se dire les choses tranquillement et calmement, à la fois les points positifs et négatifs" notamment sur "l'organisation, le fonctionnement et le management", a détaillé Florence Hardouin mercredi après-midi auprès de l'AFP.

"Les choses négatives vous n'osez pas les dire, surtout quand c'est votre chef", donc le recours à une personne extérieure a été salutaire, a-t-elle développé, assurant que les tensions allaient s'éteindre.

"Ce qui a pu créer des tensions, c'est que la Fédération a beaucoup évolué depuis trois, quatre ans, le budget a énormément grossi, il y a beaucoup de salariés qui sont entrés mais l'organisation n'a pas évolué", développe-t-elle en annonçant des clarifications prochaines.

"On va faire des ajustements d'organisation et, après, chacun va faire attention parfois au vocabulaire qu'il peut employer, à toutes les strates. Moi bien sûr, mais tout le monde", a-t-elle conclu.

