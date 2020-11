Auto: Carlos Sainz pilotera en Extrême E

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'Espagnol Carlos Sainz, 58 ans, alignera une équipe et pilotera dans le championnat Extrême E en 2021, a annoncé lundi cette nouvelle compétition visant à organiser des courses de voitures électriques dans des zones d'écosystèmes fragiles.

Le double champion du monde de rallyes WRC (1990 et 1992) Carlos Sainz sera l'un des deux pilotes de l'équipe Acciona-Sainz, l'autre étant la motarde espagnole Laia Sanz, 13 fois championne du monde de trial, trois fois d'enduro et qui a couru dix fois le Dakar.

Sainz a gagné le Dakar pour la 3e fois en 2020, pour la première édition du fameux rallye-raid en Arabie saoudite. Son fils, Carlos Sainz Jr, pilote de McLaren en Formule 1 et qui sera l'an prochain chez Ferrari, est également l'un des actionnaires de l'équipe Acciona, du nom du groupe espagnol de BTP, services et énergie.

L'Extrême E commencera les 20 et 21 mars en Arabie Saoudite, et ira ensuite au Sénégal (mai), au Groenland (août), au Brésil (octobre) et en Argentine (décembre), dans le but de sensibiliser le public à la protection de l'environnement.

La compétition a retenu l'intérêt de champions automobiles comme Lewis Hamilton et Nico Rosberg qui aligneront leurs propres équipes sans toutefois courir eux-mêmes. Elle a été conçue par l'Espagnol Alejandro Agag, à l'origine du championnat du monde de monoplaces électriques Formule E.

