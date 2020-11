Vendée Globe: Escoffier, 3e, a déclenché sa balise de détresse pour une importante voie d'eau

Publicité Lire la suite

En mer (AFP)

Le skipper Kevin Escoffier (PRB) a déclenché lundi sa balise de détresse en raison d'une importante voie d'eau à bord de son bateau alors qu'il naviguait en troisième position du Vendée Globe, dans les mers du sud en direction du Cap de Bonne-Espérance.

Les secours (MRCC Cape Town) se mettent en place et il a été demandé au concurrent le plus proche, Jean Le Cam, de se dérouter pour se rapprocher de la dernière position connue du bateau d'Escoffier au moment du déclenchement de la balise. Il s'agit du premier sauvetage depuis le départ de la course le 8 novembre.

