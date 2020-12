Les Bleues déroulent 12-0 contre le faible Kazakhstan

La Française Estelle Cascarino, félicitée par ses coéquipières après avoir marqué le 8e but pour son équipe, lors du match de qualifications pour l'Euro-2022 contre le Kazakhstan, le 1er décembre 2020 à Vannes

Publicité Lire la suite

Vannes (AFP)

Les Bleues de Corinne Diacre, avec Amandine Henry sur le banc, ont bouclé la phase de qualifications à l'Euro-2022 par une victoire de grande ampleur mardi à Vannes contre le Kazakhstan (12-0), une équipe faible qui n'a pas remporté le moindre point dans ce groupe.

Au stade de la Rabine, l'équipe de France bien que remaniée menait déjà 6-0 après dix-sept minutes de jeu. Elle n'a cependant pas atteint le record de la sélection tricolore de 14-0 réalisé le 28 novembre 2013 contre la Bulgarie au Mans en qualification à la Coupe du monde.

Les défenseures bordelaises Eve Perisset (33e) et Estelle Cascarino (50e) ont inscrit le premier but international de leur carrière, tout comme la défenseure parisienne Perle Moronni (67e) et l'attaquante de l'Atlético Madrid Emelyne Laurent (58e), entrée à la pause.

C'est aussi le cas de l'attaquante du PSG Sandy Baltimore (72e) au soir de sa première sélection et de la buteuse du Paris FC Clara Matéo (83e) qui fêtait de son côté sa seconde cape trois jours après son 23e anniversaire.

© 2020 AFP