Madrid inaugure un nouvel hôpital dans une atmosphère de polémique

Gigantesque, hors de prix et construit en un temps record : surnommé "l'hôpital des pandémies", l'hôpital public Isabel Zendal a été inauguré mardi à Madrid dans un tourbillon de superlatifs et au milieu d'une vive polémique.

L'établissement n'est rien moins qu'"un miracle", selon les termes employés par le maire conservateur de la capitale espagnole, José Luis Martínez Almeida, au cours de la cérémonie d'inauguration du rutilant ensemble de bâtiments sortis de terre en à peine trois mois.

Jusqu'à un millier de malades pourront être accueillis dans ses 80.000 mètres carrés, répartis en trois pavillons aux longues et hautes baies vitrées derrière lesquelles on apercevait encore mardi des fils pendant du plafond.

L'établissement doit permettre de soulager le reste du réseau sanitaire de Madrid, dont la saturation pendant la première vague de la pandémie de Covid-19 avait conduit à l'installation d'un hôpital de campagne dans un pavillon d'exposition de la ville.

L'inauguration s'est déroulée en présence de plusieurs centaines de journalistes et de nombreux invités issus en majorité des milieux de droite, et même de l'extrême droite, la région de Madrid, à l'origine du projet, étant dirigée par le Parti populaire (PP, conservateur).

L'hôpital Isabel Zendal devrait pouvoir accueillir ses premiers patients "dès la semaine prochaine", a dit Enrique Ruiz Escudero, le responsable de la région de Madrid pour les affaires de santé.

Nuit et jour depuis début septembre, une armée de grues et de camions s'est activée pour ériger ce complexe sanitaire. On pouvait voir mardi des lits et des chaises roulantes tout juste sortis de leur emballage, tandis que les équipements médicaux étaient branchés.

Cet hôpital est "adapté à toutes les situations que nous pouvons connaître", qu'il s'agisse de "catastrophes" ou de "nouvelles épidémies", s'est félicitée Isabel Diaz Ayuso, la présidente de la région et membre du PP, qui a porté le projet, affirmant qu'il disposerait de l'unité de soins intensifs "la plus avancée de Madrid".

- "Hôpital inutile" -

Mais en face de l'hôpital, situé à deux pas de l'aéroport international de Madrid-Barajas et de l'autoroute, et malgré un important dispositif policier, plusieurs dizaines de soignants et de manifestants hostiles s'étaient réunis pour dénoncer un projet qu'ils jugent "inutile" et dont le coût final (au moins 100 millions d'euros, selon un chiffre provisoire fourni mardi par les autorités) est le double du budget initial.

"Il y a des lits inutilisés dans d'autres hôpitaux" et les ressources mobilisées pour cet hôpital auraient pu servir à "des choses vraiment nécessaires comme des traceurs (de contacts avec le Covid), du personnel et du matériel", s'exclame auprès de l'AFP Olga Álvarez, une technicienne de laboratoire à l'hôpital Gregorio Marañón de Madrid.

Ce bâtiment est "une dépense inutile", renchérit Alma Blanco, une infirmière de l'hôpital "12 de Octubre". "Nous avons des hôpitaux et 690 lits qui ne sont pas ouverts, principalement par manque de personnel, c'est absurde", s'emporte-t-elle.

La région de Madrid, seule compétente en matière de santé, n'a, pour l'instant, trouvé que 116 soignants volontaires - sélectionnés parmi les salariés déjà sous contrat dans d'autres hôpitaux - pour y travailler et n'a pas précisé si elle comptait embaucher d'autres personnes pour ce nouvel établissement.

Outre les soignants, une partie de la classe politique a également critiqué le projet.

Interrogée par la presse sur l'ouverture de ce nouvel hôpital, la porte-parole du gouvernement, María Jesús Montero, s'est contentée de dire que "le gouvernement ne se (mêlait) pas de la manière dont chaque communauté gère ses ressources".

Mais le ministre socialiste de la Santé, Salvador Illa, pourtant invité, a boudé la cérémonie.

Mme Diaz Ayuso a répliqué que l'ouverture d'un hôpital public "ne (pouvait) être une mauvaise nouvelle pour personne, sauf à faire preuve de sectarisme politique".

L'Espagne, l'un des pays d'Europe les plus affectés par la pandémie, a enregistré plus de 45.000 morts et plus d'1,6 million de cas.

