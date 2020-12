GP de Sakhir de F1: premiers tours de roues convaincants pour Russell chez Mercedes

Publicité Lire la suite

Sakhir (Bahreïn)

Des bas-fonds au sommet de la feuille des temps: George Russell, promu de la modeste Williams à la championne Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton au Grand Prix de Sakhir de F1, a dominé les essais libres vendredi à Bahreïn.

Le pilote de 22 ans, arrivé dans la catégorie reine en 2019 dans les rangs de l'écurie de Grove (Grande-Bretagne), a été appelé mercredi à suppléer le septuple champion du monde, testé positif au Covid-19 deux jours plus tôt.

Et il semblerait qu'Hamilton ne soit pas dans sa meilleure forme. Le team principal de Mercedes Toto Wolff a laissé échapper en conférence de presse qu'il était peu probable que son pilote vedette suive la course à distance car, "quand vous êtes alité et que vous ne vous sentez pas bien, ça n'est pas la priorité".

Une description moins encourageante que les "symptômes relativement bénins" qu'il évoquait quelques minutes plus tôt...

Pour en revenir à Russell, le Britannique a signé le meilleur chrono de chacune des deux séances d'essais du jour, ses premières au volant de la Mercedes championne du monde des pilotes et des constructeurs, la première en 54 sec 546/1000 et la seconde en 54 sec 713/1000.

- Bottas en demi-teinte -

Face à lui, les performances en demi-teinte du titulaire Valtteri Bottas (54 sec 868/1000 puis 55 sec 321/1000) sont toutefois à relativiser. Lors des essais libres 2, le Finlandais, inhabituellement peu appliqué, a tourné en 54 sec 506/1000 mais a vu sa marque annulée pour être sorti des limites de la piste.

En essais libres 1 déjà, Bottas n'avait "pas été en mesure d'établir un temps de référence après avoir très vite abîmé sa voiture, ce qui l'empêchait de freiner correctement", a fait savoir Wolff.

Derrière Russell, c'est bien entendu le Néerlandais Max Verstappen qui se détache, même si on l'a beaucoup entendu se plaindre du comportement de sa Red Bull.

Au milieu de tableau, face à Racing Point, Renault et AlphaTauri, Ferrari et McLaren ont des problèmes de fiabilité à régler, avec de la casse pour le Monégasque Charles Leclerc, le Britannique Lando Norris et l'Espagnol Carlos Sainz Jr.

Sans surprise, les deux dernières places sur la feuille des temps reviennent aux deux pilotes qui disputent leur premier GP. Le Brésilien Pietro Fittipaldi (24 ans), petit-fils d'Emerson, remplace chez Haas Romain Grosjean, blessé dans un effroyable accident dimanche, et le Britannique Jack Aitken (25 ans) supplée Russell chez Williams.

- Qualifications "turbulantes" -

Avec ses trois longues lignes droites et "quatre vrais virages seulement", selon le Français Pierre Gasly (AlphaTauri), le tracé extérieur du circuit de Sakhir, inédit en F1, doit favoriser les puissants moteurs Mercedes (qui équipent également Racing Point et Williams) et défavoriser Ferrari (qui motorise aussi Alfa Romeo et Haas).

Mais avec une cinquantaine de secondes seulement au tour, "l'écart entre les voitures, particulièrement au milieu de tableau, sera minime et chaque millième comptera" à partir des qualifications samedi à 20h00 locales (18h00 françaises/17h00 GMT), anticipe Leclerc.

Sur une piste aussi courte (3,543 km), "impossible de respecter la distanciation sociale" entre les vingt voitures, s'amuse pour sa part le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull). Blague à part, cela augure de qualifs "turbulantes", s'accorde-t-on sur la grille.

"Il faudra parvenir à faire un tour sans être gêné mais aussi sans se mettre en travers du chemin de quelqu'un d'autre, explique Albon. La communication avec son équipe sera la clé sur ce tracé" que la F1 n'avait jamais pratiqué alors qu'elle se rend à Bahreïn depuis 2004.

En Formule 2, l'ultime manche de la saison pourrait conserver jusqu'au bout son suspense: l'Allemand Mick Schumacher, fils de Michael, a en effet peu de chance de décrocher le titre dès samedi après des qualifications à oublier vendredi.

Le leader du classement des pilotes avec 14 longueurs d'avance (pour 44 points au maximum encore à prendre en course, 27 samedi et 17 dimanche) n'a signé que le 18e temps après un accrochage. "Schumi Jr", promu en F1 avec Haas en 2021, aura fort à faire du fond de la grille à partir de 15h10 locales (13h10/12h10).

