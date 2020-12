L1: Benedetto, éclipses récurrentes sur la planète Marseille

Publicité Lire la suite

Marseille (AFP)

A peine retrouvé, déjà porté disparu: on pensait Dario Benedetto relancé par son premier but cette saison, inscrit contre Nantes, mais l'attaquant marseillais s'est encore éteint mardi face à l'Olympiakos (2-1), une nouvelle éclipse que l'Argentin doit interrompre vendredi en L1 contre Nîmes (21h00).

L'expérience de "Pipa" en Ligue 1 est trop fraîche et trop mitigée pour qu'il ait déjà des pelouses fétiches. Mais s'il devait y en avoir une, ce pourrait être celle du Stade des Costières, où l'OM tentera vendredi d'enchaîner un cinquième succès consécutif en Ligue 1.

En février, Benedetto y avait en effet inscrit un triplé pour une victoire 3-2 et sa meilleure prestation sur le sol français. Problème, il n'y a pas eu de suite et entre l'interruption liée au Covid et sa disette personnelle, l'Argentin n'a depuis inscrit qu'un seul but en 16 matches, ce fameux penalty marqué le week-end dernier face à Nantes (3-1).

"Le stade du triplé, peut-être que ça peut jouer. Mais je ne sais même pas s'il s'en rappelle", a souri jeudi son entraîneur André Villas-Boas. "Le championnat s'était arrêté après ce match alors que ça lui avait donné une grande confiance", a aussi regretté le technicien portugais.

- "Très fatigué" -

La confiance s'est ensuite évanouie et le début de saison de l'ancien de Boca Juniors a été pénible. Parfois laissé sur le banc, y compris au profit d'un non-spécialiste comme Maxime Lopez face au Paris SG au Parc des Princes, Benedetto a alterné titularisations timides et entrées en jeu parfois plus encourageantes, sans trouver de continuité.

Rarement touché par ses équipiers et pas toujours beaucoup cherché non plus, il avait tout de même envoyé quelques signaux positifs lors de ses apparitions face à Strasbourg et Porto en Ligue des champions.

Plus mobile, plus inspiré dans ses appels, mieux inséré dans les circuits collectifs, l'avant-centre tatoué semblait sur la bonne voie et le penalty réussi contre Nantes le week-end dernier, ponctué d'un hommage en mémoire de Diego Maradona, avait validé ce sentiment.

Mais mardi au Vélodrome contre l'Olympiakos, il a rechuté, avec une première période très compliquée et une sortie dès la pause, alors que l'OM était mené 1-0. "Dario n'est pas blessé mais il était très fatigué après sa titularisation à Nantes", avait alors expliqué Villas-Boas.

- Concurrence avec Germain -

Jeudi en conférence de presse, le technicien portugais a confirmé le diagnostic. "C'est lié à ses absences du onze (de départ) et à son retour à la compétition contre Nantes. Il a subi plus de fatigue à cause de ses absences", a-t-il jugé.

"On n'était pas non plus dans un très bon moment offensif. On ne créait pas grand-chose, il n'avait pas trop de ballons et d'occasions. Là ça va un peu mieux. Je l'avais sorti de l'équipe pour lui enlever un peu de pression et il y a eu quelques entrées pour retrouver la confiance, comme contre Porto", a-t-il aussi déclaré pour expliquer la longue mauvaise passe de son attaquant.

Alors que l'ancien entraîneur de Porto et Chelsea a reconnu jeudi que l'OM avait "peut-être fait une erreur" au mercato en ne recrutant pas d'avant-centre autre que le très vert Brésilien Luis Henrique, Benedetto reste de toute façon une option prioritaire, même si Valère Germain peut aussi revendiquer la place.

"(Germain) donne toujours une disponibilité totale, il donne tout, il aime l'OM. Dans chaque position, à chaque moment où tu le fais jouer, il va tout donner. Il a un état d'esprit toujours correct et il a envie d'aider l'équipe. Aujourd'hui ils sont peut-être un peu plus en concurrence", a déclaré Villas-Boas.

Quant à Benedetto, "on va parler pour savoir son état physique", a expliqué le coach marseillais. Rien de plus. "Un peu plus d'exercices de finition à l'entraînement mais rien de spécial. On ne va pas le former à 30 ans", a-t-il lâché.

