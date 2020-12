Top 14 - Montpellier met Clermont sur la touche

Publicité Lire la suite

Clermont-Ferrand (AFP)

Six touches et 3 mêlées perdues: Clermont s'est pris les pieds dans le tapis et a une fois de plus chuté à domicile face à Montpellier (21-15), sa bête noire à Marcel-Michelin, vendredi en ouverture de la 11e journée du Top 14.

C'est un coup d'arrêt pour l'ASM, 3e du classement avec deux rencontres en retard, qui n'a pas bien préparé son périlleux déplacement à Bristol dans une semaine pour l'ouverture de la Coupe d'Europe.

De leur côté, les Montpelliérains, qui alignaient leurs meilleurs joueurs, s'imposent pour la première fois à l'extérieur cette saison et même depuis le 25 mai 2019, alors que c'est la première défaite à domicile pour les Clermontois pour qui Montpellier est une véritable bête noire. C'est la 6e victoire du club héraultais à Clermont depuis 2014!

Le MHR, qui remonte au 10e rang, doit sa victoire à ses avants venus voler 9 ballons dans les phases de conquête, 3 en mêlée et 6 en touche. Les flankers Yacouba Camara et Fulgence Ouedraogo ont été impériaux sur leurs sauters en touche.

Le jeune ouvreur (18 ans) Louis Foursans-Bourdette, issu du centre de formation du MHR, a été l'autre homme du match en inscrivant les 21 points de son équipe - sept pénalités sur huit -, profitant ainsi de l'indiscipline de l'ASM.

"Ces dernières semaines ont été compliquées. Il fallait une victoire pour nous relancer dans ce Top 14 même si avec ce succès, nous n'avons encore rien fait. Il y a eu un gros travail des avants", a déclaré le joueur sur Canal Plus Sport.

De son côté, Clermont, dominé dans les phases de conquête, n'a pu s'en remettre qu'à la botte de Camille Lopez qui a passé cinq pénalités. C'est la première fois de la saison que l'équipe clermontoise n'inscrit aucun essai à domicile. l'ailier Peter Betham a raté deux grosses occasions, une à chaque période.

"Nous sommes tombés sur une très bonne équpe de Montpellier. Nous n'allons pas oublier ce que nous avons fait ces derniers mois mais sur ce match, il n'y a pas eu de rythme et il y a eu trop d'indiscipline. Nous avons aussi manqué d'efficacité", a regretté Lopez.

Alors qu'elle semblait prendre le dessus sur le MHR en début de seconde période, l'ASM a été pénalisée par l'exclusion temporaire du pilier gauche Etienne Fagoux (54e) pour des fautes répétées en mêlée.

