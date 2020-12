GP de Sakhir: "Je suis déterminé à rester" en F1, clame Pérez

Publicité Lire la suite

Sakhir (Bahreïn) (AFP)

Le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point), vainqueur de son 1er Grand Prix de F1 à Bahreïn dimanche, se dit "déterminé à rester en F1", que ce soit en 2021 s'il parvient à décrocher un volant chez Red Bull ou en 2022.

Q: Après votre abandon de la semaine dernière, alors que vous vous battiez pour le podium, cette fois vous gagnez, quelle est votre réaction ?

R: "Pour être honnête, je suis un peu sous le choc, je ne trouve pas les mots. En tant que pilote, on rêve de cet instant. J'ai travaillé toute ma vie pour vivre de tels moments. Et finalement y parvenir, c'est difficile à digérer. Il va falloir plusieurs jours. Mais c'est quelque chose d'incroyable, surtout après la déception du week-end dernier (abandon pour problème moteur au 54e tour, ndlr). Nous aurions dû être sur le podium, tout comme lors des quatre dernières courses. Mais nous n'avons pas renoncé, surtout après le premier tour. J'ai été durement percuté par l'arrière et je me suis dit que la course était finie, une nouvelle fois, mais nous avons réussi à revenir."

Q: Comment était votre voiture après l'accrochage du 1er tour ?

R: "J'imagine qu'elle était plutôt bien, parce que nous avions une super vitesse. La voiture a très bien marché. En termes de stratégie, après les essais vendredi, nous savions déjà ce que nous allions faire. Nous avons très bien compris le circuit après quelques tours. Nous savions qu'il est très différent, sa forme, la façon d'utiliser les pneus... Nous savions que nous allions choisir une stratégie à un arrêt aux stands et je pense que cela a fait une grosse différence."

Q: Vous n'êtes pas assuré de disposer d'un volant l'an prochain. Comment vivez-vous cette victoire dans un tel contexte?

R: "J'ai toujours dit que si je devais prendre une année sabbatique, à ce point de ma carrière, il y avait le risque que je n'ai pas envie de revenir. Mais après aujourd'hui et les dernières courses, je suis déterminé à rester, l'an prochain ou l'année d'après. J'ai de bonnes options pour 2022. Bien sûr, le mieux serait de continuer l'an prochain mais si j'arrête un an, ça ne sera pas un désastre. Je peux revenir en 2022 et les F1 vont tellement changer que je ne pense pas que m'arrêter un an affecte trop mon pilotage. Je suis en paix avec moi-même. On a vu des pilotes comme Esteban (Ocon, 2e dimanche, ndlr) être privés de baquets. C'est la F1, ça peut être rude, les meilleurs pilotes n'y sont pas forcément, malheureusement. On va continuer à attaquer, à avoir des résultats, c'est la meilleure manière de faire."

Propos recueillis en vidéo-conférence de presse.

