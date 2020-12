Mort de Viktor Ponedelnik, gloire et buteur soviétique

L'ancien international soviétique Viktor Ponedelnik (gauche), aux côtés de l'Italien Gianni Rivera et d'Antonin Panenka, lors de la cérémonie du tirage au sort de l'Euro-2012, à Kiev le 2 décembre 2011

Moscou (AFP)

Viktor Ponedelnik, ancien joueur soviétique considéré comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du pays et grand artisan de la victoire de l'URSS à l'Euro-1960 en France, est décédé à 83 ans, a annoncé dimanche la fédération russe de football.

Lors de la finale au Parc des Princes, à Paris, Ponedelnik avait marqué de la tête le but vainqueur, à sept minutes de la fin de la prolongation (113e), malgré la domination de la Yougoslavie (2-1 a.p.).

"Cela a été le plus grand moment de ma vie", avait-il raconté.

Né à Rostov-sur-le-Don, il a notamment porté les couleurs du CSKA et du Spartak de Moscou.

En tant que membre de l'équipe nationale d'URSS, il a disputé 29 matches et marqué 20 buts. En plus de l'or en 1960 à l'Euro, il a remporté l'argent à l'Euro-1964 en Espagne et a atteint les quarts de finale du Mondial-1962 au Chili.

Après sa carrière de joueur, Viktor Ponedelnik avait travaillé comme entraîneur du Rostselmash de Rostov, dont il avait été joueur, mais aussi comme journaliste sportif.

