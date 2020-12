Julia Hoggett prend la direction de la Bourse de Londres

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Le groupe financier London Stock Exchange Group (LSEG) a annoncé lundi que Julia Hoggett allait prendre la direction de la Bourse de Londres, l'une de ses filiales.

Mme Hoggett était jusqu'alors directrice de la supervision des marchés à la FCA, l'autorité britannique des marchés financiers.

Avant de rejoindre la FCA en 2014, Mme Hoggett a passé l'essentiel de sa carrière dans le secteur bancaire, travaillant notamment chez Bank of America Merrill Lynch où elle a occupé plusieurs postes, dont celui de directrice des obligations à court terme pour l'Europe.

"Ayant passé toute ma carrière dans les marchés de capitaux, je sais le rôle qu'ils jouent dans l'apport de capitaux vitaux aux entreprises et institutions et de rendements aux investisseurs. Je suis ravie de rejoindre le London Stock Exchange et le groupe (LSEG), à l'heure où le rôle de Londres comme centre financier est si important", a commenté Mme Hoggett, citée dans un communiqué.

Mme Hoggett est l'une des premières femmes à occuper un poste de premier plan au sein du groupe LSEG. Avant elle, Clara Furse avait été la première femme à diriger le groupe LSEG, de 2001 à 2009.

Au terme d'un chassé-croisé entre la place londonienne et l'agence qui la régule, Mme Hoggett va remplacer l'ex-patron du London Stock Exchange, Nikhil Rathi, qui a lui annoncé en juin son départ pour prendre la tête de la FCA.

© 2020 AFP