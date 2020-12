Vaccin: Pfizer va livrer ses premières doses au Canada dès décembre, annonce Trudeau

Publicité Lire la suite

Ottawa (AFP)

Les premières doses du vaccin de l'alliance Pfizer/BioNTech arriveront au Canada en décembre et la vaccination des Canadiens pourrait commencer dès la semaine prochaine si Santé Canada donne son feu vert, a annoncé lundi le Premier ministre Justin Trudeau.

Le duo américano-allemand Pfizer/BioNTech "va livrer" au Canada d'ici la fin du mois jusqu'à 249.000 doses de ce candidat-vaccin contre le Covid-19, qui a montré une efficacité à 95%, a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

"Les premières livraisons pourraient arriver la semaine prochaine", après l'approbation de Santé Canada, attendue dans les prochains jours, a-t-il indiqué.

Les premières vaccinations devraient intervenir "un jour ou deux après" l'arrivée des doses, a précisé le général Dany Fortin, chargé de coordonner la distribution des vaccins dans 14 centres du pays, le deuxième au monde par sa superficie.

"Les premiers Canadiens se feront vacciner dès la semaine prochaine si on a l'approbation de Santé Canada cette semaine", a souligné M. Trudeau.

Les personnes âgées vivant dans des foyers, ainsi que le personnel de ceux-ci, doivent être vaccinés en priorité.

Le Canada, qui compte 38 millions d'habitants, doit recevoir "des millions de doses" supplémentaires de ce vaccin début 2021, a-t-il ajouté.

Le Canada a réservé 20 millions de doses et pris une option sur 56 millions de doses supplémentaires début novembre.

Pour sa part, le groupe pharmaceutique américain Moderna a aussi indiqué être en mesure de livrer les premières doses de son propre vaccin au Canada dès ce mois-ci, après son homologation par Santé Canada.

Moderna a annoncé lundi que le Canada avait confirmé une option sur 20 millions de doses supplémentaires, portant à 40 millions ses commandes fermes.

Ces annonces interviennent alors que le Canada enregistre une hausse record du nombre de nouveaux cas de Covid-19 dans plusieurs provinces, dont le Québec et l'Ontario, les plus touchées depuis le printemps, mais aussi en Alberta et au Manitoba.

Ottawa a commandé et placé des options sur plus de 400 millions de doses de vaccins de sept groupes pharmaceutiques.

Les autres sont le duo suédo-britannique AstraZeneca, les Américains Johnson & Johnson et Novavax, le Français Sanofi et le Britannique GSK.

Le Canada s'est assuré de recevoir davantage "de doses potentielles par personne que n'importe quel autre pays dans le monde", a réaffirmé M. Trudeau.

La "majorité" des Canadiens devraient être vaccinés "d'ici septembre prochain", avait indiqué récemment M. Trudeau.

Les autorités sanitaires prévoient qu'environ trois millions de Canadiens, soit 8% de la population, devraient l'être dans les trois premiers mois de 2021.

Le Canada, où l'épidémie s'est accélérée à l'approche des fêtes de fin d'année, comptait lundi près de 419.000 cas de coronavirus et plus de 12.700 morts.

