Auto: en 2021, le championnat réservé aux femmes des W Series débutera au GP de France de F1

Londres (AFP)

Les W Series, championnat de monoplaces 100% féminin, s'ouvriront le samedi 26 juin sur le circuit du Castellet, à la veille du GP de France de F1, selon le calendrier provisoire de la saison 2021 dévoilé mardi.

Les W Series, créées en 2019 et annulées en 2020 en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, seront disputées en lever de rideau de huit Grand Prix de Formule 1, avaient déjà annoncé leurs organisateurs mi-novembre.

Outre la première étape en France, il y aura également des courses en Autriche, en Grande-Bretagne, en Hongrie, en Belgique, aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Mexique, où la saison se terminera le 30 octobre.

"La perspective de voir les W Series se disputer aux côtés de la Formule 1, la plus grand compétition de courses automobiles au monde, est devenue encore plus attrayante avec l'annonce aujourd'hui de notre calendrier de courses 2021", a commenté la dirigeante des W Series, Catherine Bond Muir.

"Les huit courses permettront à nos femmes pilotes rapides et intrépides de montrer leur habileté sur certains des circuits de course les plus emblématiques", s'est-elle félicité.

"Le partenariat avec la W Series montre notre détermination et notre engagement à construire une plus grande diversité dans la Formule 1", a souligné le directeur sportif de la F1, Ross Brawn.

La catégorie a été lancée en 2019 en lever de rideau du DTM, le championnat allemand de voitures de tourisme, et a sacré lors de sa première saison la Britannique Jamie Chadwick, pilote de développement de l'écurie de F1 Williams.

Sans l'annulation de la saison 2020, les W Series auraient dû courir aux côtés de la F1 au Mexique et aux Etats-Unis, deux GP qui n'ont finalement pas eu lieu.

En 70 éditions du Championnat du monde de Formule 1, seules deux femmes ont pris le départ d'un Grand Prix, la dernière, l'Italienne Lella Lombardi, en 1976.

Le calendrier provisoire:

26 juin: Le Castellet, France

3 juillet: Spielberg, Autriche

17 juillet: Silverstone, Royaume-Uni

31 juillet: Budapest, Hongrie

28 août: Spa-Francorchamps, Belgique

4 septembre: Zandvoort, Pays-Bas

23 octobre: Austin, Etats-Unis

30 octobre: Mexico, Mexique

