Droits TV de L1: des issues possibles, mais surtout des impasses

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

En conflit depuis deux mois sur le non-paiement des droits TV de L1, la Ligue de football (LFP) et son diffuseur Mediapro sont engagés dans une négociation à l'issue incertaine.

Des scénarios de sortie de crise existent, mais aucun ne semble satisfaire pleinement les deux parties.

Un point d'étape a été présenté lundi aux clubs par le mandataire judiciaire en charge d'arbitrer la conciliation, Marc Sénéchal. La pression s'intensifie sur la Ligue (LFP), avant son Conseil d'administration puis son Assemblée générale jeudi.

Cas 1: la Ligue accepte une ristourne

C'est le scénario initialement souhaité par Mediapro dans le cadre de la conciliation avec la LFP, entamée le 19 octobre auprès du tribunal de commerce de Nanterre.

De source proche du dossier, le diffuseur de 80% de la Ligue 1, qui estime le produit Ligue 1 dévalué par la crise sanitaire, a proposé de payer 150 à 200 millions de moins sur la saison 2020-2021, soit une ristourne de près de 25% sur la manne de plus de 800 millions d'euros qu'il doit, L1 et L2 comprises.

Mais la Ligue, inflexible, espère voir le contrat honoré dans sa globalité: elle sait qu'en cas de ristourne accordée, les autres diffuseurs du championnat (Canal+, via un accord avec beIN Sports, et Free) réclameraient un rabais comparable.

Ce scénario a du plomb dans l'aile: plusieurs dirigeants de clubs et sources proches de la Ligue estimaient ces derniers jours Mediapro incapable de toute façon d'honorer la moindre traite. "Ils jouent la montre, car cela les avantage", s'indigne l'un d'eux.

Cas 2: Mediapro traite avec Canal+

Mediapro a répété maintes fois avoir besoin du "socle d'abonnés" de Canal+, diffuseur historique, pour atteindre son objectif ultra ambitieux de 3,5 millions d'abonnés à long terme.

Mais les négociations avec Canal+ n'ont jamais abouti. Mi-octobre, Mediapro revendiquait 600.000 abonnés seulement pour sa chaîne Téléfoot.

Aujourd'hui, les liens semblent rompus: la chaîne cryptée et Mediapro se sont respectivement assignés en justice cet automne, dans deux procédures distinctes.

Cela complique une autre issue évoquée, celle d'une sous-licence de tout ou partie des droits de Mediapro à Canal+. Cette hypothèse "serait l'idéal" selon un dirigeant de club car elle éviterait de devoir relancer un nouvel appel d'offres. Mais elle signifierait sans doute aussi l'arrêt de mort de Mediapro dans sa quête d'abonnés.

Cas 3: Mediapro se retire contre garanties

"Tout semble montrer que Mediapro ne va pas rester sur le marché", estime une source proche des instances. Le retrait pur et simple de Mediapro est en effet l'une des prières les plus profondes de nombreux clubs, qui s'impatientent et n'ont, pour certains, pas caché leur envie de voir Canal+ récupérer les droits au plus vite.

Mais la solution n'est pas facile à mettre en place, reconnaît-on de même source. Mediapro peut exiger des garanties de ne pas être poursuivi en justice par la Ligue. Et le groupe devra négocier son retrait dans ses autres contrats, avec les opérateurs qui distribuent Téléfoot notamment (Bouygues, SFR, Orange, Free).

Cela pose aussi la question du paiement des matches diffusés et non réglés, car la facture atteint près de 350 millions d'euros entre octobre et décembre, deux échéances non versées par Mediapro.

Les soucis ne s'arrêtent pas là, car la tenue d'un nouvel appel d'offres impliquerait des délais: "On peut penser que c'est la meilleure solution, mais ensuite il va falloir courir derrière de nouveaux diffuseurs", souligne un dirigeant de club de Ligue 1.

D'autant que le patron de Canal+ Maxime Saada a déjà prévenu qu'il ne "réinvestirait pas à perte dans le football". "Le produit sera forcément déprécié", insiste ce dirigeant de club, fataliste.

Cas 4: la Ligue dénonce le contrat

L'hypothèse signifierait de facto l'échec de la négociation et impliquerait probablement de longues batailles juridiques.

Mais vu l'urgence, avec des clubs non payés et des difficultés pour la Ligue à emprunter, elle commence à être évoquée par plusieurs observateurs des instances.

Si Mediapro s'estime non redevable de ses échéances en raison de la conciliation en cours, qui peut durer quatre voire cinq mois, plusieurs sources proches du dossier confirment que la Ligue, jusque-là très prudente et déterminée à honorer sa part du contrat, peut décider d'activer sa clause de dénonciation.

"La volonté de négocier de part et d'autre finira par disparaître, c'est certain", affirme une source proche du dossier. "Mais pour l'instant, elle n'a pas disparu."

© 2020 AFP