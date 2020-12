C1: l'Atalanta dompte l'Ajax et s'invite encore en 8es

Publicité Lire la suite

Amsterdam (AFP)

L'Atalanta continue d'étonner son monde: un but tardif du Colombien Luis Muriel a permis au modeste club de Bergame de battre l'Ajax 1-0 à Amsterdam mercredi en la Ligue des champions et de s'inviter en huitièmes de finale pour la deuxième année d'affilée.

Ce succès étriqué, acquis au terme d'un match insipide entre deux formations qui avaient pourtant ébloui l'Europe entière ces deux dernières saisons, vaut aux Lombards (11 pts) de terminer deuxièmes du groupe D derrière Liverpool (13 pts) et de continuer ainsi à rêver de nouveaux exploits européens au printemps: n'avaient-ils pas atteint les quarts de l'édition écoulée, chutant in extremis face au PSG (2-1) ?

Cela leur permet aussi d'atténuer quelque peu les tensions apparues entre l'entraîneur Gian Piero Gasperini et certains de ses joueurs, le capitaine Alejandro "Papu" Gomez en tête. L'Ajax, de son côté, finit troisième et sera reversée en Ligue Europa pour la deuxième année de rang.

N'ayant que très rarement inquiété le gardien ajacide André Onana, les Italiens se sont longtemps contentés de maîtriser des Néerlandais beaucoup trop timides alors que l'équipe d'Eric ten Hag devait impérativement s'imposer pour refaire son retard et accrocher la deuxième place.

- Banderille -

Plutôt que de tabler sur le partage des points, les Bergamasques ont attendu patiemment le bon moment pour planter une banderille à la 85e minute: parfaitement lancé en profondeur et à la limite du hors-jeu par Remo Freuler, l'attaquant colombien Luis Muriel, qui venait de remplacer son compatriote Duvan Zapata, ne se fit pas prier pour dribbler Onana avec beaucoup de sang-froid et placer le cuir dans le but vide (0-1).

L'Ajax, de son côté, peut nourrir de grands regrets par rapport à la qualité de sa prestation mais aussi à ce manque d'audace flagrant pour ce match-couperet.

Privés initialement des services de Blind, malade, mais aussi de ceux de Neres, blessé, les Néerlandais ont aligné une équipe très jeune, dont la moyenne d'âge dépassait à peine les 24 ans. Manquant à la fois d'expérience et, plus grave, d'enthousiasme, ils n'auront vibré qu'en de trop rares occasions: sur une tête du jeune attaquant néophyte à ce niveau Brian Brobbey (18 ans), en fin de première période, puis à la suite d'une frappe de Davy Klaassen parfaitement repoussée par Pierluigi Gollini à un quart d'heure du terme.

Ayant terminé la rencontre à 10 suite à l'exclusion pour deux cartons jaunes de Ryan Gravenberch (79e), l'Ajax devra se contenter d'essayer de retrouver des couleurs en C3: l'an dernier, le demi-finaliste 2019 de la Ligue des champions s'était fait sortir de la "petite" Coupe d'Europe dès les 16es de finale, éliminé par Getafe (0-2, 2-1).

© 2020 AFP