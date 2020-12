Crash d'un hélicoptère en Savoie: Gérald Darmanin salue le courage de la "communauté de la montagne"

Publicité Lire la suite

Albertville (France) (AFP)

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a salué jeudi à Albertville (Savoie) le courage de la "communauté de la montagne", endeuillée depuis le crash d'un hélicoptère de secours qui a fait cinq morts mardi soir, dont deux secouristes de la CRS Alpes.

"Ce sont des gens solides, courageux, qui se relèvent et qui sont peinés. Leur peine est la nôtre", a souligné Gérald Darmanin après avoir rencontré l'ensemble du détachement de la CRS Alpes à Albertville, où étaient basés les deux policiers décédés.

L'accident s'est déroulé mardi soir vers 19H00 sur une face d'un massif situé à 1.800 mètres d'altitude sur la commune de Bonvillard, au sud-ouest d'Albertville, lors d'un exercice d'hélitreuillage mené dans des conditions météorologiques difficiles.

"Je suis en Savoie aujourd'hui pour présenter mes condoléances à la communauté de la montagne, aux CRS, à l'entreprise SAF et, de manière générale, à la Savoie puisque je sais que ce drame touche ce département, cette région et tout le pays", a-t-il indiqué.

"Il était bien naturel que je vienne au nom du Président de la République. Je pense aux deux veuves et aux six enfants de ces CRS", a-t-il ajouté, précisant que "la nation aura l'occasion de rendre hommage" aux deux hommes, qui étaient âgés de 45 et 39 ans.

Le ministre de l'Intérieur a décrit "deux hommes de grande valeur [...] morts dans un exercice qui vise à répéter des gestes extrêmement techniques. Ce sont des gens qui prennent des risques extrêmement importants, de manière extrêmement professionnelle pour pouvoir intervenir en montagne sauver des vies", a-t-il encore souligné.

Le ministre devait ensuite se rendre à l'aérodrome de Tournon où est basé SAF.

