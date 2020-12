Euro-2020 de hand: les Françaises n'ont pas le temps de souffler

Publicité Lire la suite

Herning (Danemark) (AFP)

Les handballeuses françaises, montées en puissance au cours d'une première phase de l'Euro brillamment maîtrisée, affronteront l'Espagne dès jeudi (20h30) au tour principal, sans avoir eu le temps de souffler, avec l'espoir de surfer sur la dynamique positive.

La surprise, et un peu de colère, était perceptible dans la voix d'Olivier Krumbholz mardi soir en conférence de presse, après la belle démonstration de force de ses joueuses contre le Danemark (23-20), lorsqu'il a appris l'enchaînement des rencontres réservé à ses joueuses.

En terminant premier de son groupe du premier tour, le sélectionneur français pensait bénéficier au minimum d'un jour de repos entre deux matches. Mais c'est finalement le Danemark, en tant que pays-hôte, qui va se retrouver dans cette position.

Après le match contre l'Espagne jeudi soir, les Françaises devront retourner sur le terrain moins de 24 heures plus tard pour un choc avec la Russie potentiellement crucial pour l'accès au dernier carré.

La requête du nouveau président de la Fédération française Philippe Bana pour décaler ce match de vendredi en fin d'après-midi à dimanche, dans le souci de préserver la santé des joueuses, n'a pas été retenue par la Fédération européenne (EHF).

- Parfum de décembre 2018 -

Krumbholz lui aussi espérait que l'EHF privilégierait l'intégrité physique des joueuses: "sans athlète, ou avec des athlètes blessées, il n'y a plus de handball, de droits télés ni de dirigeants".

C'est raté. Ce programme va également obliger les Françaises à passer quatre jours sans jouer entre la Russie (vendredi) et la Suède (mardi), avec le risque cette fois-ci de perdre le rythme.

Malgré ces péripéties d'organisation, le ciel gris de Herning au Danemark a tout de même pris une très jolie teinte bleue au cours des cinq derniers jours. Les Françaises ont remporté trois victoires probantes (Monténégro, Slovénie, Danemark) grâce aux performances des gardiennes Amandine Leynaud et Cléopâtre Darleux, à de la défense dirigée de main de maître par Béatrice Edwige et à l'attaque qui se règle petit à petit (58% de réussite, dont plus de 50% de loin).

Et il y a comme un parfum de décembre 2018, lorsque les Bleues avaient décroché leur premier titre européen à domicile à Paris, qui flotte dans l'air danois, sans évidemment l'ambiance des salles pleines de Nancy, Nantes, puis Bercy, en raison de la pandémie de Covid-19.

- Les Espagnols sans Barbosa -

Dans les attitudes, l'engagement sur le terrain, les sourires après les rencontres, les coéquipières de Siraba Dembélé affichent un tout autre visage qu'au Mondial-2019 à Kumamoto au Japon, conclu par une élimination au premier tour.

"Il faut battre l'Espagne si on veut continuer à rêver et à penser aux demi-finales. Actuellement, avec la dynamique qu'il y a dans l'équipe, avec les moyens offensifs et l'état d'esprit dans lequel on travaille, surtout sur le plan défensif, je pense que l'on est très bien armé pour leur poser des problèmes et les mettre en difficulté", a estimé le sélectionneur.

Les Espagnoles, vice-championnes du monde 2019, ont éprouvé de grosses difficultés au premier tour, ne s'imposant que difficilement contre la République tchèque (27-24) pour sauver leur place au tour principal, qu'elle abordent avec 0 point, contre 4 pour les Françaises.

Elles sont arrivées sans Alexandrina Barbosa, meilleure arrière gauche du Mondial-2019, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche avec son club de Bucarest.

Olivier Krumbholz espère rapidement maîtriser l'Espagne, pour pouvoir proposer des rotations plus nombreuses et anticiper le match contre la Russie. Car le chemin est encore long jusqu'au dernier carré.

