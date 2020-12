Rugby: Moala, victime d'une commotion, a vécu des "moments très sombres"

Publicité Lire la suite

Clermont-Ferrand (AFP)

Le centre néo-zélandais de Clermont George Moala, absent pendant six semaines à cause d'une commotion cérébrale, a reconnu dans un entretien à l'AFP être passé par des "moments très sombres". "J'ai été très touché mentalement", dit-il avant le déplacement à Bristol samedi en Coupe d'Europe.

Q: Vous vous êtes blessé à la tête pendant le match de Top 14 contre Bayonne le 12 septembre dernier. Vous avez disputé trois matches depuis, comment vous sentez-vous ?

R: "Ça va mieux maintenant. J'ai mis un peu de temps à récupérer, j'ai arrêté un mois et demi, c'était assez difficile. J'ai cru pouvoir revenir après trois semaines (contre Agen début octobre, NDLR) mais ça n'a pas marché donc j'ai dû m'arrêter plus longtemps. Maintenant ça va mieux et je suis simplement heureux de pouvoir jouer."

Q: Dans une affaire qui pourrait faire date sur les commotions cérébrales, l'Anglais Steve Thompson a annoncé qu'il envisageait une procédure judiciaire contre les instances du rugby pour défaut de protection. Est-ce un sujet que vous suivez et avez-vous été inquiet pour votre avenir ?

R: "Avant, je n'y prêtais pas vraiment attention. Je pensais que c'était le genre de choses qui durait une semaine ou deux, mais pour moi, ça a duré deux mois. J'ai été très touché mentalement. J'ai eu des pertes de mémoire. Je parlais à ma compagne et elle me disait +C'est ce que tu viens de dire+. Ça m'a inquiété parce que je ne m'en souvenais pas. Elle me disait +Tu l'as dit deux fois+. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé. Je me suis dit +ok, c'est vraiment un problème sérieux+. Je ne pensais pas seulement à ma carrière mais aussi à mes enfants après le rugby. Je suis tellement content et reconnaissant que les choses soient revenues à la normale, mais sincèrement je suis passé par des moments très sombres. C'est un sujet très important."

Q: Votre club, Clermont, vous a-t-il soutenu pendant cette période ?

R: "Le club a très bien agi. Ils ont suivi toutes les étapes du protocole. Les coaches et le médecin m'ont beaucoup aidé pendant cette période, je leur suis très reconnaissant pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté. Ils ont compris ce que je traversais, les protocoles qu'ils ont mis en place étaient excellents. Je suis allé en Suisse à Lausanne, ils ont un centre de rééducation où ils font des tests et ça m'a aussi beaucoup aidé. L'idée était de reprendre le contrôle de mon mental. Parfois, quand on essaie d'aller mieux, l'esprit essaie de se protéger. Ils m'ont aidé à reprendre le contrôle. Ça m'a beaucoup aidé, pas seulement dans ma tête mais aussi pour ma vue et mes sens."

Propos recueillis par Illtud DAFYDD

