Allemagne: après le carton plein en C1, la chasse au Bayern reprend

Leipzig et Dortmund, qui ont gagné cette semaine avec Mönchengladbach le droit d'accompagner le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions, repartent à l'assaut du leader bavarois en Bundesliga, tout comme Leverkusen, 2e d'un classement compact.

Lors de cette 11e journée de championnat, Leipzig devrait a priori avoir la tâche la plus facile en recevant samedi le Werder Brême (13e). Troisièmes de la Bundesliga, les hommes de Julian Nagelsmann comptent 21 points et restent sur une victoire 3-2 contre Manchester United en C1.

Le Bayern, leader avec 23 points et ultradominateur dans son groupe de Ligue des champions, a hérité d'un déplacement difficile à l'Union Berlin (6e, 16 points), samedi en fin d'après-midi.

En cas de faux pas, le géant bavarois pourrait voir revenir Dortmund (4e, 19 points), qui reçoit Stuttgart (8e), et Mönchengladbach (7e, 16 points), qui accueille le Hertha Berlin (12e) et a émergé d'une poule de C1 comprenant notamment le Real Madrid et l'Inter Milan.

Quant au dauphin du Bayern, Leverkusen (2e, 22 points), il ne devrait pas avoir trop de problèmes dimanche à domicile contre Hoffenheim (10e). Qualifié pour les seizièmes de finale de Ligue Europa, le Bayer est une des deux seules équipes invaincues en championnat d'Allemagne, avec Wolfsburg (5e) qui reçoit Francfort vendredi soir.

En bas de classement, Mayence (17e, 5 pts) et Bielefeld (16e) doivent prendre des points samedi contre Cologne (15e) et à Fribourg (14e, 8 pts).

Programme de la 11e journée (en heures françaises)

Vendredi

(20h30) Wolfsburg - Eintracht Francfort

Samedi

(15h30) Mayence - Cologne

Dortmund - Stuttgart

Mönchengladbach - Hertha Berlin

Fribourg - Bielefeld

RB Leipzig - Werder Brême

(18h30) Union Berlin - Bayern Munich

Dimanche

(15h30) Augsbourg - Schalke 04

(18h00) Bayer Leverkusen - Hoffenheim

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern Munich 23 10 7 2 1 34 16 18

2. Bayer Leverkusen 22 10 6 4 0 19 9 10

3. RB Leipzig 21 10 6 3 1 21 9 12

4. Dortmund 19 10 6 1 3 22 10 12

5. Wolfsburg 18 10 4 6 0 16 10 6

6. Union Berlin 16 10 4 4 2 22 14 8

7. Mönchengladbach 16 10 4 4 2 19 16 3

8. Stuttgart 14 10 3 5 2 19 16 3

9. Eintracht Francfort 13 10 2 7 1 15 17 -2

10. Hoffenheim 12 10 3 3 4 18 17 1

11. Augsbourg 12 10 3 3 4 12 15 -3

12. Hertha Berlin 11 10 3 2 5 18 19 -1

13. Werder Brême 11 10 2 5 3 14 17 -3

14. Fribourg 8 10 1 5 4 12 22 -10

15. Cologne 7 10 1 4 5 12 17 -5

16. Bielefeld 7 10 2 1 7 8 20 -12

17. Mayence 5 10 1 2 7 12 24 -12

18. Schalke 04 3 10 0 3 7 6 31 -25

Ndlr: Les 4 premiers sont qualifiés directement en Ligue des champions.

Deux équipes allemandes entrent directement en Ligue Europa: soit le vainqueur de la Coupe et le 5e de la Bundesliga, soit les 5e et 6e de la Bundesliga (si le vainqueur de la Coupe est qualifié pour la C1).

Une autre équipe (le 6e ou le 7e du championnat), passe par les qualifications de la Ligue Europa.

Les deux derniers du championnat (17e et 18e) sont relégués en D2, le 16e dispute un barrage aller-retour avec le 3e de D2.

