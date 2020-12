Angleterre: derby de Manchester sous haute tension à Old Trafford

L'entraîneur norvégien de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer (g), et l'entraîneur espagnol de Manchester City, Pep Guardiola, lors de la demi-finale aller de la Coupe de la Ligue anglaise, à Old Trafford, le 7 janvier 2020

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Pas le temps de gamberger pour Manchester United, éliminé de la Ligue des Champions mardi mais qui recevra samedi son voisin City pour l'affiche de la 12e journée de Premier League entre deux équipes tout juste convalescentes en championnat.

Alors que la première phase de la C1 s'est achevée et que les championnats européens lorgnent tous vers une trêve hivernale bien méritée, la Premier League ne connaîtra, comme tous les ans, pas de répit avec encore 5 journées à disputer avant le 31 décembre.

Une période où on ne gagne pas un championnat, mais où on peut tout à fait le perdre, selon la sagesse footballistique anglaise.

Et le derby Manchester United-Manchester City, samedi à 18h30, a tout de ces matches qui peuvent défaire une saison.

Respectivement à 5 et 6 points du duo Tottenham/Liverpool qui domine le classement, mais comptant tous deux un match en moins, les deux Manchester sont en embuscade.

Ils restent sur des dynamiques positives, surtout les Red Devils qui viennent d'enchaîner 4 victoires lors des 4 dernières journées, avec 10 buts à la clé, pour passer de la 15e à la 6e place.

La principale inconnue du match sera la réaction des joueurs à la désillusion européenne du milieu de semaine, dans ce qui s'apparente à un nouveau match couperet pour Ole Gunnar Solskjaer.

L'avantage du terrain n'en est même pas vraiment un pour United depuis le début de la saison, puisque les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer n'y ont pris que 4 points en 5 matches.

Et en face, ils trouveront un City qui a livré deux prestations abouties pour se défaire de Burnley (5-0) et Fulham (2-0) et qui a eu un match pour du beurre à jouer contre Marseille mercredi en C1 (3-0).

Les hommes de Pep Guardiola auront aussi à cœur de rétablir un peu leur suprématie locale après avoir perdu 3 des 4 confrontations la saison passée: les 2 en championnat et une en demi-finale retour de la Coupe de la Ligue, même si la qualification était au bout.

Dans les autres matchs de la journée, Chelsea tentera de reprendre provisoirement la tête du classement, en cas de succès en déplacement à Everton, samedi à 21H00.

Actuellement 3e à 2 points des coleaders, les Blues ont aussi eu un match peu exigeant en milieu de semaine en C1 et comptent bien capitaliser chez les Toffees qui n'ont pris que 4 points sur les 6 dernières journées.

Dimanche, ce sera au tour des Spurs, en déplacement à Crystal Palace (15h15), puis des Reds à Fulham (17h30) d'en découdre à distance pour la première place, alors que la journée suivante annonce un Liverpool-Tottenham explosif le mercredi (21h00).

Vendredi:

(21h00) Leeds - West Ham

Samedi:

(13h30) Wolverhampton - Aston Villa

(16h00) Newcastle - West Bromwich Albion

(18h30) Manchester United - Manchester City

(21h00) Everton - Chelsea

Dimanche:

(13h00) Southampton - Sheffield United

(15h15) Crystal Palace - Tottenham

(17h30) Fulham - Liverpool

(20h15) Arsenal - Burnley

Leicester - Brighton

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Tottenham 24 11 7 3 1 23 9 14

2. Liverpool 24 11 7 3 1 26 17 9

3. Chelsea 22 11 6 4 1 25 11 14

4. Leicester 21 11 7 0 4 21 15 6

5. Southampton 20 11 6 2 3 21 17 4

6. Manchester United 19 10 6 1 3 19 17 2

7. Manchester City 18 10 5 3 2 17 11 6

8. West Ham 17 11 5 2 4 18 14 4

9. Everton 17 11 5 2 4 20 18 2

10. Wolverhampton 17 11 5 2 4 11 15 -4

11. Crystal Palace 16 11 5 1 5 17 16 1

12. Aston Villa 15 9 5 0 4 20 13 7

13. Newcastle 14 10 4 2 4 12 15 -3

14. Leeds United 14 11 4 2 5 16 20 -4

15. Arsenal 13 11 4 1 6 10 14 -4

16. Brighton 10 11 2 4 5 15 18 -3

17. Fulham 7 11 2 1 8 11 21 -10

18. Burnley 6 10 1 3 6 5 18 -13

19. West Brom 6 11 1 3 7 8 23 -15

20. Sheffield United 1 11 0 1 10 5 18 -13

NDLR: Les quatre premiers qualifiés pour la Ligue des champions.

Le 5e qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa.

Les trois derniers sont relégués.

© 2020 AFP