Coupe d'Europe de rugby: Russell rétabli pour démarrer avec le Racing

Nanterre (AFP)

L'ouvreur du Racing 92 Finn Russell, blessé fin octobre avec l'Ecosse, s'est rétabli plus tôt que prévu pour démarrer comme titulaire la Coupe d'Europe de rugby dimanche face au Connacht, a indiqué le club des Hauts-de-Seine vendredi.

Touché à l'aine lors du match remporté au Pays de Galles (14-10) en clôture du Tournoi des six nations, Russell devait patienter "environ deux mois" pour reprendre la compétition, selon la Fédération écossaise début novembre. Sa convalescence aura finalement duré un gros mois.

L'ouvreur reconstituera avec Teddy Iribaren la charnière défaillante de la finale de la précédente Coupe d'Europe perdue mi-octobre contre Exeter (31-27). L'occasion pour les Ciel et Blanc de montrer qu'ils ont bien tourné la page de la désillusion de Bristol.

Pour cette première manche face à son adversaire le plus faible, le Racing aura de quoi impressionner avec la bagatelle de dix internationaux français (Teddy Thomas, Virimi Vakatawa, Henry Chavancy, Fabien Sanconnie, Wenceslas Lauret, Bernard le Roux, Camille Chat, Eddy Ben Arous dans le XV de départ, plus Cedate Gomes Sa et Maxime Machenaud sur le banc) et six internationaux étrangers (Kurtley Beale, Russell, Dominic Bird titulaires, Guram Gogichashvili, Donnacha Ryan et Simon Zebo remplaçants).

A Montpellier face au Leinster, le manager Xavier Garbajosa a choisi de redonner une chance à Alex Lozowski, l'ouvreur prêté par les Saracens et resté sur une touche non trouvée qui a offert la victoire à Bordeaux-Bègles (23-22) dans l'Hérault.

Son jeune (18 ans) concurrent Louis Foursans-Bourdette, héros du succès suivant à Clermont (21-15), sera remplaçant, comme son vis-à-vis Johnny Sexton. Le banc irlandais sera impressionnant avec les autres habitués du XV du Trèfle, les avants Cian Healy, Andrew Porter et James Ryan.

Les équipes de la 1re journée de Coupe d'Europe

SAMEDI

(14h00) Bristol (ENG) - Clermont (FRA)

Arbitre: Andrew Brace (IRL)

XV de départ

Bristol: Malins - Leiua, P. O'Conor, Piutau (cap.), Purdy - (o) Sheedy, (m) Randall - D. Thomas, Hughes, B. Earl - Joyce, E. Holmes - Afoa, B. Byrne, Woolmore

Clermont: Matsushima - Penaud, Naqalevu, Moala, Raka - (o) Lopez (cap.), (m) Parra - Yato, F. Lee, Cancoriet - Vahaamahina, S. Timani - Slimani, A. Pélissié, Falgoux

Remplaçants

Bristol: Capon, Y. Thomas, Sinckler, Attwood, J. Heenan, Uren, Lloyd, Adeolokun

Clermont: Fourcade, Ravai, S. Falatea, Jedrasiak, Veredamu, S. Bézy, Tiberghien, Vili

(16h15) Toulon (FRA) - Sale (ENG)

Arbitre: Frank Murphy (IRL)

XV de départ

Toulon: Paia'aua - Moyano, Toeava, Nonu, Villière - (o) Carbonel, (m) Serin - R. Lakafia, Parisse (cap.), S. Rebbadj - Alainu'uese, Etzebeth - Setiano, Etrillard, Gros

Sale: L. James - Yarde, R. du Preez, S. Hill, Hammersley - (o) MacGinty, (m) Cliff - Ross (cap.), J.-L. du Preez, Wiese - J. Phillips, Postlethwaite, John - A. van der Merwe, Rodd, Cliff

Remplaçants

Toulon: Ch. Tolofua, Devaux, Tchelidze, R. Toafifenua, Isa, Moretti, Meric, Dakuwaqa

Sale: Langdon, Harrison, Cooper-Woolley, Dugdale, Ashman, F. de Klerk, S. James, Solomona

(18h30) Montpellier (FRA) - Leinster (IRL)

Arbitre: Karl Dickson (ENG)

XV de départ

Montpellier: Rattez - Ngandebe, Reilhac, Vincent (cap.), Martin - (o) Lozowski, (m) Paillaugue - Y. Camara, Jac. Du Plessis, NJ Van Rensburg - P. Willemse, Chalureau - Haouas, Guirado, Fichten

Leinster: O'Brien - Keenan, Henshaw, Frawley, Kearney - (o) R. Byrne, (m) L. McGrath - Van der Flier, Doris, Ruddock (cap.) - Fardy, Toner - Bent, Tracy, Dooley

Remplaçants

Montpellier: B. Du Plessis, Forletta, Lamositele, Picamoles, Timu, Foursans-Bourdette, Vallée, Bévia

Leinster: Kelleher, C. Healy, Porter, J. Ryan, Baird, Gibson-Park, Sexton, Leavy

(21h00) Edimbourg (SCO) - La Rochelle (FRA)

Arbitre: Luke Pearce (ENG)

XV de départ

Edimbourg: Kinghorn - D. Graham, Bennett, Dean, D. van der Merwe - (o) J. van der Walt, (m) Pyrgos - H. Watson, Mata, Ritchie - Davidson, Toolis - Nel, McInally (cap.), Schoeman

La Rochelle: Sinzelle - Leyds, Doumayrou, Botia, Rhule - (o) Plisson, (m) Kerr Barlow - Gourdon, Alldritt (cap.), W. Liebenberg - Skelton, Lavault - Atonio, Bourgarit, Wardi

Remplaçants

Edimbourg: M. Willemse, Sutherland, Berghan, Ferreira, Bradbury, Groom, Chamberlain, Johnstone

La Rochelle: F. Bosch, Aouf, Joly, Tanguy, Bourdeau, Berjon, West, Alonso

DIMANCHE

(14h00) Lyon (FRA) - Gloucester (ENG)

Arbitre: Mike Adamson (SCO)

XV de départ

Lyon: T. Arnold - X. Mignot, Barassi, Ngatai, Nakaitaci - (o) Wisniewski, (m) Couilloud (cap.) - Cretin, Bastareaud, Goujon - Rodda, Lambey - Ric, Ivaldi, Chiocci

Gloucester: Moyle - Morris, Trinder, Seabrook, Morgan - (o) Barton, (m) Varney - Ludlow (cap.), Nagle-Taylor, J. Clement - Gibson, Atkins - Knight, Hanson, Ford-Robinson

Remplaçants

Lyon: Maurouard, Chaume, Devisme, Geraci, Fainga'a, Doussain, Berdeu, Regard

(16h15) Racing 92 (FRA) - Connacht (IRL)

Arbitre: Wayne Barnes (ENG)

XV de départ

Racing 92: Beale - T. Thomas, Vakatawa, Chavancy (cap.), D. Taofifenua - (o) Russell, (m) Iribaren - Chouzenoux, Sanconnie, Lauret - Bird, B. le Roux - Colombe, Chat, Ben Arous

Connacht: Porch - Wootton, S. Arnold, T. Daly, M. Healy - (o) Carty, (m) Marmion - Butler (cap.), Boyle, S. Masterson - Dillane, E. Masterson - Bealham, Heffernan, Buckley

Remplaçants

Racing 92: Le Guen, Gogichashvili, Gomes Sa, Do. Ryan, Diallo, Machenaud, Gibert, Zebo

Connacht: Delahunt, Duggan, Aungier, Prendergast, Oliver, C. Blade, Aki, O'Halloran

© 2020 AFP