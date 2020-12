Droits TV: le diffuseur Mediapro confirme un accord avec la LFP en vue de son retrait

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le diffuseur principal du football français, Mediapro, a confirmé vendredi soir avoir trouvé un accord avec la Ligue de football professionnel (LFP) en vue de son retrait du marché, a annoncé le groupe sino-espagnol dans un communiqué.

Mediapro et la Ligue ont "défini conjointement les termes d'un accord qui mènera à la récupération des droits de diffusion des matches de Ligue 1 et de Ligue 2 par la LFP dans un futur proche", explique le groupe détenteur de 80% des rencontres de L1 et L2 dans un communiqué transmis à l'AFP. Mediapro confirme que l'accord sera soumis au tribunal de commerce de Nanterre "dans les prochains jours" en vue d'une entrée en vigueur "le plus tôt possible".

