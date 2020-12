Natation: Manaudou se rapproche de Tokyo mais reste sur sa faim

Publicité Lire la suite

Saint-Raphaël (France) (AFP)

Florent Manaudou a fait un pas vers les Jeux de Tokyo en nageant sur 50 m le temps demandé lors de la première phase de qualification olympique, qui va durer trois mois, aux Championnats de France, vendredi à Saint-Raphaël, mais le chrono le laisse sur sa faim.

Le champion olympique 2012 et vice-champion olympique 2016 de l'aller simple s'est imposé en 21 sec 73, en dessous des 21 sec 80 fixées pour prétendre empocher au plus vite son billet pour les JO-2020 repoussés d'un an sous l'effet de la pandémie de Covid-19.

Pour autant, il n'est pas automatiquement qualifié : il lui faut pour cela rester le nageur français le plus rapide sur la distance jusqu'au bout de cette première fenêtre de qualification olympique, tout juste ouverte et qui se refermera le 21 mars 2021, selon le nouveau système mis sur pied par l'encadrement tricolore.

"Je ne vais pas m'estimer qualifié. A 21 sec 4/10e, j'étais presque sûr d'être qualifié, c'est pour ça aussi que je voulais nager vite. Là, avec ce temps-là, il y a de grandes chances mais ce n'est pas sûr", estime Manaudou, frustré de faire du surplace en termes chronométriques vingt mois après son retour à la natation après deux ans et demi loin des bassins, passés à s'adonner au handball notamment.

- "Claque" -

"J'ai arrêté trois ans (de l'après-JO 2016 au printemps 2019 précisément, ndlr), j'ai fait du handball, et après m'être entraîné dix semaines, j'ai fait exactement ce temps-là en séries à Rome (en juin 2019), avec ce qu'impliquait le stress d'une première compétition", rappelle-t-il.

"Ce n'est clairement pas suffisant. Ce n'est pas non plus horrible, mais pour moi, c'est une claque, parce qu'entre 21 sec 4 et 21 sec 7, il y a quand même un monde", compare le sprinter néo-trentenaire, dont le meilleur chrono sur 50 m depuis qu'il a replongé est de 21 sec 56 en janvier.

"Je n'ai pas encore la maîtrise de la nage sur 35 m, je l'ai sur 15, 20 m, et après, ça s'écroule un peu", décrit-il.

Cette déconvenue, à son goût, a deux effets immédiats : pousser Manaudou à renoncer au 100 m dimanche, mais surtout l'aiguillonner à mettre les bouchées doubles à l'entraînement dans les mois qui viennent.

"Là, je suis prêt. J'ai envie d'avoir peur de rien à l'entraînement, d'avoir mal. Je vais en chier. Je sais que j'ai besoin ça", affirme-t-il.

En séries matinales, Manaudou était resté à neuf centièmes du chrono demandé (21.89).

- Bonnet échoue à 2 centièmes -

Le frère cadet de Laure ne nageait toutefois dans le bassin varois que ses cinquième et sixième 50 m en grand bassin depuis son retour à la compétition. Ses deux premiers remontent à juin 2019 à Rome, les deux suivants en janvier à Luxembourg, avant que la pandémie de Covid-19 ne s'installe.

Nouvelle déception, par ailleurs, pour Charlotte Bonnet : la championne d'Europe 2018 du 200 m a laissé échapper le chrono qualificatif pour Tokyo pour deux centièmes sur sa course de prédilection (1:56.65 contre 1:56.63 demandés), au lendemain de sa troisième place sur 100 m.

Mewen Tomac (19 ans), jeune pousse de la natation française, s'est lui rapproché à douze centièmes du minima sur 100 m dos (53.46 contre 53.34).

Ces Championnats de France, exceptionnellement reprogrammés en décembre à cause du Covid-19, marquent le point de départ de la course aux billets olympiques pour la natation tricolore.

Au bout de cette première période de trois mois, obtiendront dès fin mars leur sésame celles et ceux qui auront réalisé un temps correspondant à une entrée en finale mondiale, dans la limite d'un qualifié par course.

Les derniers billets seront distribués dans un second temps aux Championnats de France 2021, mi-juin à Chartres, selon des minima chronométriques moins relevés, et dans la limite de deux qualifiés par course.

© 2020 AFP