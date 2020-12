Prix Fifa "The Best": Lewandowski, Messi et Ronaldo finalistes, Renard aussi

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Robert Lewandowski, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont les trois finalistes du prix Fifa de meilleur joueur de l'année ("The Best") décerné le 17 décembre, a annoncé vendredi la Fifa, la Française Wendie Renard intégrant le trio en lice pour la meilleure joueuse.

Le buteur polonais du Bayern fait office de favori après son parcours éclatant en C1, mais il devra écarter Messi, meilleur joueur Fifa l'an passé, ainsi que Ronaldo qui est également un habitué du trophée.

Les lauréats sont désignés par un vote des capitaines et sélectionneurs des équipes nationales, d'un groupe de plus de 200 journalistes, ainsi que des supporters consultés en ligne du 25 novembre au 9 décembre.

En l'absence de Ballon d'Or cette année, les principales distinctions ont pour l'heure été attribuées par l'UEFA, qui a sacré le 1er octobre Lewandowski chez les messieurs, ainsi que la Danoise Pernille Harder.

L'attaquante transférée de Wolfsburg à Chelsea en début de saison a été retenue pour le prix féminin "The Best" où elle sera, pour succéder à Megan Rapinoe, en concurrence avec la défenseure anglaise de Manchester City Lucy Bronze, sacrée avec Lyon cet été en Ligue des champions aux côtés de la capitaine lyonnaise Wendie Renard.

La gardienne de l'OL Sarah Bouhaddi fait partie des trois finalistes dans sa catégorie, avec la gardienne chilienne du Paris SG Christiane Endler et l'Américaine Alyssa Naeher, joueuse des Chicago Red Stars.

Chez les messieurs, le meilleur gardien de l'année sera l'Allemand du Bayern Manuel Neuer, sacré champion d'Europe en août, le Brésilien de Liverpool Alisson Becker ou le Slovène de l'Atlético Madrid Jan Oblak.

L'Argentin Marcelo Bielsa qui a décroché une promotion en Premier League avec Leeds est candidat au prix d'entraîneur masculin de l'année, aux côtés des Allemands Hansi Flick (Bayern Munich) et Jürgen Klopp (Liverpool).

Du côté des équipes féminines, le Français Jean-Luc Vasseur (Lyon) fait partie des finalistes avec la manager de Chelsea Emma Hayes et la sélectionneure des Pays-Bas Sarina Wiegman.

© 2020 AFP