Basket: Cholet s'impose face à Dijon et lance sa saison

Paris (AFP)

Cholet a renversé la hiérarchie en s'imposant à domicile face à Dijon 83 à 73 samedi, et signe sa deuxième victoire de la saison, dans le cadre de la 8e journée du Championnat de France de basket.

Cholet n'avait plus joué depuis le 16 octobre en Elite et met fin avec cette victoire à une série de trois défaites en championnat.

Dijon, qui restait sur une défaite mi-novembre contre Monaco (70-62), perd du terrain dans la course au podium et stagne à la 4e place.

A égalité à l'issue du premier quart-temps (20-20), Cholet a creusé l'écart lors du deuxième et menait de cinq points à la mi-temps.

Les joueurs de Laurent Legname n'ont jamais trouvé la solution pour revenir lors de la seconde période, entre les trop nombreux échecs à 3 points (8/27) et la mauvaise prestation du meneur David Holston. La performance individuelle d'Alexandre Chassang, 23 points, n'a pas pu éviter la défaite.

Pour sa deuxième victoire seulement de la saison, en six rencontres disputées, Cholet s'est appuyé sur cinq joueurs à plus de dix points. A noter les performances notamment de Gerry Blakes, meilleur marqueur et auteur de 24 points, et de la nouvelle recrue pour une saison, l'intérieur américain Aaron Jones (10 pts).

Cette rencontre marque la reprise du Championnat de France de basket, quasiment à l'arrêt depuis l'instauration d'un nouveau confinement le 30 octobre. Seuls sept matches d'Elite s'étaient déroulés depuis, ceux télévisés, car, pour de nombreux clubs, évoluer à huis clos se fait à perte.

Même si les salles restent fermées au public en décembre, la LNB a décidé mardi qu'"au vu des aides financières attribuées par le gouvernement, (…) chaque équipe participera à un match de championnat à domicile à huis clos", programmant ainsi au total 17 rencontres d'ici la fin du mois.

Si la saison régulière est disputée jusqu'à son terme, la LNB a mis cinq options sur la table et a donné mandat au Comité Directeur pour organiser la fin de saison.

