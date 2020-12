L1: Montpellier recolle au peloton de tête en simposant à Lens

Le défenseur portugais Pedro Mendes (d) marque le deuxième but pour Montpellier lors du match de Ligue 1 à Lens, le 12 décembre 2020

Lens (AFP)

Montpellier a enregistré un précieux succès sur la pelouse de Lens (3-2) qui lui permet de recoller au peloton de tête, samedi à l'issue d'une rencontre très plaisante de la 14e journée de Ligue 1.

Une semaine après leur défaite à la Mosson face au Paris SG (1-3), les Héraultais ont repris leur marche en avant sur la pelouse de Bollaert et confirmé leurs ambitions dans la lutte pour les places européennes.

Le MHSC l'a emporté grâce à des buts de Stephy Mavididi (16e), Pedro Mendes (25e) et Gaëtan Laborde (69e), tandis que le RCL avait réussi à recoller provisoirement grâce à un but de Jonas Omlin contre son camp (36e) et un penalty de Gaël Kakuta (50e).

Avec cette quatrième victoire à l'extérieur d'affilée, les joueurs de Michel Der Zakarian remontent au cinquième rang avec 26 points, à respectivement une et deux longueurs de Marseille et Paris, les deux premiers.

Les Artésiens, qui restaient sur un joli succès à Rennes, conservent leur huitième place avec 21 unités au compteur après avoir manqué une belle occasion de se rapprocher du podium.

Après un début de match équilibré, la première occasion a été en faveur de Lens: trouvé dans la surface par Issiaga Sylla, Florian Sotoca n'appuie pas assez sa reprise de volée qui a été captée facilement par Omlin (12e).

Montpellier n'a pas tardé à répondre et a fait preuve d'efficacité en ouvrant le score: après une relance contrée de Loïc Badé, Andy Delort a délivré un subtil centre de l'extérieur du pied pour Mavididi, qui a marqué de la tête (0-1, 16e).

Et alors que les Lensois tentaient de réagir, les Montpelliérains ont enfoncé le clou: sur un coup franc de Téji Savanier, Jean-Louis Leca a manqué son dégagement des poings et le ballon a rebondi sur le genou de Mendes, tout heureux de doubler la mise (0-2, 26e).

- Omlin malheureux puis décisif -

Déboussolés, les Sang et Or, qui évoluaient exceptionnellement en noir et vert en l'honneur de la Sainte Barbe, patronne des mineurs, ont alors bénéficié de beaucoup de réussite: servi devant la surface, Fofana a décoché une frappe puissante qui a été s'écraser sur le poteau droit, avant de rebondir sur le dos du gardien héraultais Omlin (1-2, 36e).

Revigoré, le RCL a poussé pour égaliser et n'est pas passé loin de le faire juste avant la pause sur une frappe de Badé, monté aux avants-postes (45e). Finalement, les Artésiens y sont parvenus peu après la pause sur un penalty obtenu par Fofana et transformé par Kakuta (2-2, 50e).

Arnaud Kalimuendo s'est ensuite procuré deux occasions, une reprise qui a flirté avec la lucarne (53e) et un face à face où il a préféré servir Sotoca plutôt que frapper (56e).

Le MHSC a fini par se réveiller et Laborde a mis Leca à contribution sur une tête piquée (63e). La deuxième tentative a été la bonne pour l'attaquant occitan, qui a redonné l'avantage aux Héraultais en reprenant, toujours de la tête, un corner de Florent Mollet (2-3, 69e).

Malgré deux dernières occasions de Kakuta, qui n'a pas cadré sa reprise (80e), et Igniatus Ganago, dont la demi-volée a été repoussée magistralement par un Omlin décisif (86e), Montpellier n'a pas craqué et a réussi à conserver son avantage.

