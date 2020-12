Ski alpin: Caviezel remporte le super-G de Val d'Isère, très bonne opération pour Pinturault

Publicité Lire la suite

Val d'Isère (France) (AFP)

Le Suisse Mauro Caviezel s'est imposé samedi dans le premier super-G de la saison à Val d'Isère, où le Français Alexis Pinturault, avec sa 7e place, a réalisé une bonne opération dans sa quête du gros globe de cristal.

Sous la neige et dans des conditions de visibilité de plus en plus limitées, Caviezel a signé à 32 ans sa première victoire en Coupe du monde pour cette première épreuve de vitesse de la saison.

Vainqueur du globe de la spécialité la saison passée, le Suisse a devancé de seulement 10 centièmes le Norvégien Adrian Smiseth Sejersted, 26 ans, présent pour la première fois sur un podium de Coupe du monde.

Tout comme l'Autrichien Christian Walder, troisième, à 54 centièmes.

Avec sa 7e place, Pinturault, davantage spécialiste des épreuves techniques, marque des points par rapport au Suisse Marco Odermatt (13e), homme en forme du début de saison en géant et rival dans la course au gros globe.

© 2020 AFP