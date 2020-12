F1: Verstappen (Red Bull) gagne le dernier GP de la saison à Abou Dhabi

Publicité Lire la suite

Yas Marina (Emirats arabes unis) (AFP)

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), leader de bout en bout, a remporté sans adversité le 17e et dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Abou Dhabi dimanche.

Au terme d'une course sans suspense, Verstappen partage le podium avec les Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton, de retour après avoir manqué un GP la semaine dernière à cause du Covid-19.

