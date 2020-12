Hand: le PSG distance Nantes dans la course au titre et reste invaincu en Starligue

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Dans un premier choc pour la course au titre, le PSG a poursuivi son sans-faute en tête du Championnat de France de handball en remportant sa onzième victoire en onze matches à Nantes, 26 à 24 dimanche, et conforté sa place de leader.

Dans un classement, dont la signification est à relativiser en raison des nombreux reports dus à la pandémie, les Parisiens (11 matches joués) comptent six points d'avance sur Montpellier (9 matches) et sept sur le promu Limoges (12 matches). Avec 13 points, Nantes reste au pied du podium.

Dimanche, dans la "H" Arena de Nantes, bien silencieuse en raison du huis clos, les hommes de Raul Gonzalez ont saisi la première occasion de distancer un des deux de leurs principaux rivaux pour le titre national, avant leur déplacement à Montpellier mercredi.

Lors des vingt premières minutes, les deux équipes françaises engagées en Ligue des champions cette saison se sont livrées un véritable combat mano à mano.

Le Paris SG a profité d'un passage à vide des Nantais, plus de six minutes sans marquer le moindre but, pour prendre l'avantage juste avant la pause (28e, 10-11) et s'est largement appuyé sur la bonne forme de son gardien. Vincent Gérard a encore une fois multiplié les parades: 12 arrêts rien qu'en première période, 20 au total à 45%.

Infligeant un 3-0 au retour des vestiaires, les coéquipiers de Luka Karabatic ont ensuite maîtrisé la seconde période de bout en bout, le même Vincent Gérard signant un arrêt sur une occasion des Nantais d'égaliser (44e, 17-18).

Absence de Rock Feliho en défense, sorti sur blessure face à Dunkerque le 6 décembre, échecs multiples au tir de Kiril Lazarov (4/10) qui ne débloque son compteur qu'à la 38e ... Les performances individuelles d'Olivier Nyokas et de Valero Rivera, auteurs de cinq buts chacun, ainsi que la bonne partie du jeune gardien danois Emil Nielsen n'ont pu que retarder l'échéance, sans éviter la défaite.

Le "H" passera un nouveau test mercredi lors de son déplacement à Aix, qui reste sur une série de sept victoires en huit matches joués, puis affrontera le 23 décembre Tremblay, avant la trêve internationale.

Outre le déplacement à Bougnol, les Parisiens recevront Dunkerque le 19 décembre, avant de prendre la direction de Cologne pour disputer le Final Four de l'édition 2019/2020 de Ligue des champions (28 et 29 décembre).

© 2020 AFP