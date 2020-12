L1: Rennes se relance, Lorient et Metz remontent

L'attaquant franco-sénégalais du Stade Rennais, Mbaye Niang (c), félicité par ses coéquipiers après son but lors du match de Ligue 1 à Nice, le 13 décembre 2020

Rennes a stoppé son interminable chute dimanche en remportant un duel d'équipes en crise à Nice (1-0), tandis que Lorient a pris de précieux points dans la course au maintien, en attendant le choc entre le leader Paris SG et Lyon (21h00).

. Rennes, de l'air!

Fin de la série catastrophe. Rennes, qui n'avait plus gagné depuis huit matches toutes compétitions confondues, s'est enfin relancé à Nice avec le premier but cette saison de Mbaye Niang.

Dans un match animé, avec de nombreuses occasions de part et d'autre mais beaucoup de maladresse dans le dernier geste, le pressing haut des Bretons a payé.

Sur une perte de balle de la défense niçoise, Adrien Truffert a réussi une interception et servi Niang, qui a mis au fond une frappe de l'extérieur de la surface (28e).

Grâce à cette victoire, les hommes de Julien Stéphan, avec 22 points, remontent à la 9e place, eux qui n'ont plus à jouer sur deux tableaux après leur piteuse élimination de la Ligue des champions.

Nice, en revanche, reste engoncé dans la crise qui a coûté sa place à Patrick Vieira. Les Aiglons (18 pts) sont 12es et n'ont plus gagné depuis huit rencontres. Comme Rennes avant sa visite sur la Côte d'Azur.

. Lorient repart, Reims s'enfonce

Lorient, vainqueur avec la manière de Nîmes (3-0) au Moustoir, a fait la belle opération du jour dans la lutte pour le maintien et sort de la zone rouge.

Parti en contre de son propre camp, Armand Laurienté a remonté tout le terrain pour servir au point de penalty Boisgard, qui a ajusté Baptiste Reynet (2e) sur la première occasion des Merlus.

Pierre-Yves Hamel a doublé la mise sur un penalty (28e) consécutif à un croc-en-jambe maladroit de Lamine Fomba sur Laurent Abergel, et Yoane Wissa a scellé le 3-0 (89e) dans une fin de match débridée.

Lorient (11 pts), qui n'avait plus marqué le moindre but depuis six matches, double Nîmes, désormais barragiste, et Reims, qui hérite de l'avant-dernière place.

A Brest, les Champenois aussi ont été douchés (2-1). Franck Honorat, d'une grosse frappe croisée (30e), et Steve Mounié, d'un but de renard (77e), ont donné la victoire aux Bretons.

C'est malheureux pour Reims, dont le gardien Predrag Rajkovic a arrêté un penalty (26e) et qui a surtout marqué le but de la journée, un splendide corner direct (65e) d'Arbër Zeneli.

. Nantes et Strasbourg patinent

Le départ de Christian Gourcuff n'y a rien fait. Nantes n'a pas pu battre la lanterne rouge Dijon à la Beaujoire et ce match nul (1-1) n'arrange personne.

Moussa Konaté (54e) a répondu à un penalty de Moses Simon (24e). Les Canaris (14es, 14 pts) ne sont que trois points au-dessus du barragiste Nîmes et Dijon reste dernier.

Strasbourg a sauvé l'honneur contre le rival messin (2-2), avec Mohamed Simakan qui est passé par toutes les émotions. Le jeune défenseur a marqué d'une tête rageuse (66e) après avoir concédé deux penalties, dont un seul a été transformé par Dylan Bronn (35e). Eiji Kawashima a brillamment repoussé le second (49e).

Opa Nguette (69e) a redonné l'avantage aux Grenats avant l'égalisation d'Adrien Thomasson (78e). Metz est 13e (17 pts), le Racing 16e (11 pts).

