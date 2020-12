Rugby: Dupont, Clarke, Petaia... des pépites à suivre en 2023

Publicité Lire la suite

L'insaisissable Antoine Dupont, le phénomène gallois Louis Rees-Zammit, Caleb Clarke présenté comme le "prochain Jonah Lomu", la flèche australienne Jordan Petaia ou le talisman irlandais James Ryan: cinq pépites appelées à briller lors de la Coupe du monde 2023.

. Dupont, le ministre

Le demi de mêlée toulousain a tous les atouts de la figure de proue que la France attendait. Sa vista, la qualité de ses passes et sa vitesse en font une arme redoutable. Opiniâtre en défense, Dupont est aussi capable de créer des brèches en attaque et de finir lui-même le travail grâce à un bon placement. Son don pour flairer les bons coups et être positionné au soutien de ses partenaires à l'intérieur lui ont d'ailleurs valu le surnom de... "ministre de l'Intérieur". A 24 ans, il est déjà considéré comme l'un des tout meilleurs à son poste. Le "meilleur" de l'hémisphère nord, selon le Néo-Zélandais Aaron Smith, référence en la matière.

. Rees-Zammit, l'éclair

Doté d'une vitesse de pointe foudroyante et d'un crochet dévastateur, le jeune Gallois (19 ans) est capable de s'emparer du ballon sur son aile et d'échapper à toute la défense adverse. Plus jeune joueur à avoir inscrit un triplé dans le relevé Championnat d'Angleterre, avec Gloucester, fin 2019, il n'a pas tardé à s'illustrer avec le XV du Poireau. Face à la Géorgie fin novembre (18-0), l'ex des Cardiff Blues a inscrit son premier essai pour sa première cape. La règle au pays de Galles veut qu'un joueur évoluant à l'étranger doit compter au moins 60 sélections pour continuer d'être sélectionné. A de rares exceptions près, dont Rees-Zammit. C'est dire...

. Clarke, un air de famille

A 21 ans, le jeune ailier néo-zélandais impressionne déjà. Au point d'en faire un héritier potentiel de Jonah Lomu, l'ancienne légende des All Blacks décédée il y a cinq ans. Son physique massif (1,89 m, 107 kg), ses cavalcades, ses appuis déroutants et ses qualités de franchissement ballon en main n'y sont pas étrangers. La pépite des Auckland Blues, fils de l'ancien international Eroni Clarke, a effectué ses premiers pas avec les Blacks durant l'automne face à l'Australie. Il compte cinq sélections et a déjà inscrit son premier essai international.

. Petaia l'équilibriste

A 20 ans, le centre australien au physique imposant (1,90 m, 98 kg) est un modèle de précocité. Il avait été lancé dans le grand bain international lors de la Coupe du monde 2019 au Japon, achevée pour les Wallabies sur une cuisante défaite en quart de finale face à l'Angleterre (40-16). Les observateurs ont pu admirer sa dextérité et sa souplesse lors du dernier Rugby Championship, durant lequel il a failli inscrire un essai acrobatique face à l'Argentine, en aplatissant le ballon la tête à l'envers. Cela s'était joué à quelques millimètres.

. Ryan vert et mûr

Dans une équipe vieillissante, le XV du Trèfle a peut-être déjà trouvé son futur taulier lorsque Jonathan Sexton et consorts tireront leur révérence. A 24 ans, le deuxième ligne du Leinster (32 sélections) a profité de l'absence de l'ouvreur-star pour prendre le capitanat face à l'Angleterre fin novembre. Le "totem" irlandais (2 m, 109 kg) promène sa silhouette massive déjà depuis plusieurs années sur les terrains de Pro14 (ex-Ligue celte) et de Coupe d'Europe, remportée en 2018 dans la foulée du Grand Chelem dans le Tournoi.

