À Lyon, la majorité écologiste bute sur un projet d'Aulas et Parker

Lyon (AFP)

Jean-Michel Aulas et Tony Parker, patron du foot à Lyon et du basket à Villeurbanne, peuvent souffler: leur projet d'"arena" reste sur les rails. Mais le dossier a fissuré la majorité des Verts à la Métropole.

Son président EELV, Bruno Bernard, soutenait la délibération soumise au vote mardi mais il aurait été mis en minorité sans les voix de l'opposition, qui a fort opportunément réclamé un scrutin nominatif afin que tout le monde sache qui votait quoi.

Le projet, dont la majorité verte et de gauche élue en juillet au Grand Lyon a hérité de la mandature précédente, prévoit la construction d'une salle de 15.000 places sur une friche industrielle proche du Groupama stadium, l'enceinte où évolue l'Olympique lyonnais de Jean-Michel Aulas à Décines-Charpieu, dans l'est de l'agglomération.

D'un coût estimé de 140 millions d'euros, l'arena doit accueillir 80 à 120 manifestations par an: concerts, spectacles jeune public et séminaires d'entreprises, ainsi que des rencontres sportives, dont les matchs d'Euroligue de l'Asvel, club que préside Tony Parker et dont l'OL est actionnaire.

Ce projet nécessite de modifier le Plan local d'urbanisme et de l'habitat, ce que le vote de mardi devait autoriser.

Sur les 150 conseillers de l'assemblée, 146 ont participé à la séance en visioconférence ou y étaient représentés, et 143 ont pris part au scrutin: 104 ont voté pour la délibération, 12 contre et 27 se sont abstenus.

Parmi les 58 élus du groupe écologiste, dont 56 étaient présents, 31 ont voté pour, 20 se sont abstenus, 4 ont voté contre et un n'a pas pris part au vote, selon une source interne. Soit 25 désaveux au total.

Leurs 13 partenaires socialistes ont voté pour mais parmi les 13 autres élus de la majorité (PCF et LFI principalement), 8 ont voté contre, quatre se sont abstenus et un n'a pas pris part au vote.

Seuls 44 des 84 élus de la majorité ont donc voté pour la délibération, les deux-tiers des voix favorables (60 sur 104) venant de l'opposition centriste et de droite, pas mécontente de ce coup politique.

"M. Bernard, ce rapport nous fait chaud au cœur, nous nous réjouissons que vous soyez en faveur de l'OL Vallée (surnom de la zone développée par Aulas, ndlr)", s'est amusé Gérard Collomb en rappelant l'opposition des écologistes, dans le passé, à la construction du grand stade que lui soutenait.

"Non, M. Collomb, nous n'avons pas la même vision", a rétorqué l'intéressé, assurant que ce projet ne correspondait pas aux modèles défendus par les écologistes et qu'il veillerait à l'améliorer sur le plan environnemental et social.

"Nous n'avons pas la volonté de bloquer des projets privés mais d'oeuvrer à leur réorientation si nécessaire", a renchéri Vinciane Brunel Vieira (EELV) avant de voter en faveur du projet.

Dans sa délibération, la collectivité demande à l'OL de promouvoir le covoiturage pour l'accès à l'arena, de réduire l'empreinte carbone des spectacles et d'éviter leur concomitance avec des matches de foot. Insuffisant pour les détracteurs du projet, dans lequel ils voient également une menace pour les lieux culturels existants.

Reste à savoir si l'épisode laissera des traces dans la majorité et sa gouvernance. "Ce n'est pas une fronde mais c'est un avertissement, ça a réveillé le groupe", juge un élu vert.

