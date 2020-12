F1: Frank Williams hospitalisé dans un "état stable"

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le Britannique Frank Williams, fondateur de l'écurie de Formule 1 éponyme, "a récemment été admis à l'hôpital où il se trouve actuellement dans un état stable", a annoncé sa famille sur Twitter mardi.

"L'état de santé de Frank est un sujet privé et la famille ne donnera donc aucun détail supplémentaire pour le moment", est-il précisé dans ce texte relayé par l'écurie, qui "donnera des nouvelles en temps voulu".

Frank Williams, 78 ans, a été à la tête de Williams de ses débuts en 1975, avec un hiatus en 1976 et 1977, à 2020, année de sa vente au fonds d'investissement américain Dorilton Capital.

Il avait toutefois largement réduit son implication dans son fonctionnement à partir de 2012, laissant les commandes à sa fille Claire.

Avec seize titres mondiaux entre 1980 et 1997, neuf chez les constructeurs et sept chez les pilotes, Williams est l'une des équipes les plus récompensées dans la catégorie reine du sport automobile.

Le symbole d'une époque aussi: celle des "garagistes", ces indépendants qui ont commencé en assemblant leurs voitures dans de petits garages avant d'atteindre les sommets.

Sir Frank est tétraplégique depuis un accident de voiture en mars 1986, à l'âge de 43 ans.

