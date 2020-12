Foot: Lille, acculé financièrement, en passe de changer de mains

Publicité Lire la suite

Lille (AFP)

Leader épanoui de L1 et encore en lice en Ligue Europa, Lille redoute pourtant une grave crise de gouvernance: le président Gerard Lopez serait sur le point de revendre le Losc, rapportent plusieurs médias, sur fond de situation financière plombée par la crise sanitaire.

Près de quatre ans après avoir racheté le club à Michel Seydoux, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois serait en difficulté et contraint de devoir revendre le club nordiste sous la pression du fonds d'investissement américain Elliott Management, son principal créancier, selon le quotidien sportif L'Equipe.

Gerard Lopez n'aurait remboursé que 102 des 225 millions d'euros empruntés à Elliott, ce qui aurait inquiété le fonds d'investissement, assure le quotidien sportif.

La pandémie de Covid-19 et ses graves conséquences économiques pour le football français, qui plus est confronté au retrait de son principal diffuseur Mediapro, ont semble-t-il poussé Elliott à mettre la pression sur l'homme d'affaires, qui se serait résolu à céder le club.

- Létang nouveau président ? -

Le Losc pourrait en conséquence passer aux mains d'un autre propriétaire, Callisto Sporting SARL, décrit par L'Equipe comme "un nouveau fonds" d'investissement domicilié au Luxembourg et dirigé par Maarten Petermann, ex-banquier de JP Morgan.

Selon le quotidien sportif français, ce changement d'actionnariat pourrait ainsi placer à la tête du club lillois Olivier Létang.

Ancien joueur et directeur général de Reims, le dirigeant avait ensuite été directeur sportif du Paris SG de septembre 2012 à juin 2017, puis président de Rennes de novembre 2017 à février 2020, quand il avait été évincé à la surprise générale.

Contactés mercredi, ni le Losc ni MM. Lopez et Létang n'ont répondu aux sollicitations de l'AFP.

La première conséquence de ces possibles bouleversements à venir a été le report de la traditionnelle audition de mi-saison devant la Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG), le gendarme financier du foot français. Prévue mercredi, elle a été reportée à une date ultérieure, selon L'Equipe.

Ce délai doit permettre ainsi à Olivier Létang de venir présenter le nouveau projet du Losc à la DNCG, qui a souvent eu Gérard Lopez dans son collimateur depuis 2017.

Cette crise de gouvernance intervient paradoxalement au moment où Lille semble le plus solide et sûr de sa force sportivement. Leaders du championnat de Ligue 1 devant Lyon et le Paris SG, champion en titre, les Dogues ont par ailleurs réalisé un beau parcours en Ligue Europa ponctué d'une qualification pour les 16es de finale et d'une victoire de prestige 3-0 à San Siro, l'antre de l'AC Milan... un club qui appartient à Elliott Management.

- Galtier pas menacé -

Cela pourrait d'ailleurs poser un problème puisque deux clubs détenus par une même entité ne peuvent pas participer en même temps à des compétitions européennes. C'est là que pourrait entrer en jeu la banque américaine JP Morgan, qui a déjà investi dans le Losc ces dernières années.

En 2018, elle avait en effet racheté entre 50 et 60 millions d'euros d'obligations émises par Elliott. En d'autres termes, une partie de la dette du club contractée auprès du fonds d'investissement.

Même si le staff technique et l'entraîneur Christophe Galtier ne semblent pas menacés selon L'Equipe, un départ de Gerard Lopez pourrait tout de même avoir de graves conséquences sur le secteur sportif puisque le recruteur Luis Campos, un des principaux artisans de la réussite actuelle du Losc, est salarié d'une des sociétés de l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois, pas du club.

En conflit avec le directeur général lillois Marc Ingla, le Portugais était absent depuis plusieurs mois mais continuait à préparer les prochains mercatos.

En attendant le dénouement de cette crise, Lille va tenter de conserver la tête du championnat mercredi soir (19h00) chez la lanterne rouge, Dijon, pour préparer au mieux le gros choc face au PSG, dimanche au Stade Pierre-Mauroy.

© 2020 AFP