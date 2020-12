Combiné nordique féminin: une première historique sauvée du Covid

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le combiné nordique, sport jusque-là exclusivement masculin au plus haut niveau, lance sa Coupe du monde féminine jeudi à Ramsau (Autriche), une grande première que la crise sanitaire du Covid a failli stopper.

Petit à petit, la Fédération internationale de ski (FIS) répare des incongruités sexistes: quelques années après le saut à skis, elle ouvre aux femmes cette discipline historique faite d'un concours de saut à skis puis d'une course en ski de fond.

A l'issue d'un développement express sur des compétitions de second rang depuis quatre ans, la saison 2020/21 marque la grande première en Coupe du monde du combiné féminin, quelques mois avant qu'il ne soit intégré aux Mondiaux à Oberstdorf (Allemagne) en février et mars 2021.

Le combiné féminin ne figure pas au programme des Jeux olympiques de Pékin en 2022, mais espère ensuite être intégré en 2026 pour les JO de Milan, en misant notamment sur des courses par équipes mixtes.

"C'est un moment très spécial, un rêve d'enfant d'avoir une Coupe du monde féminine, je suis tellement pressée de rentrer ainsi dans l'histoire", se réjouit auprès de l'AFP l'Américaine Tara Geraghty-Moats, l'athlète la plus performante sur le circuit secondaire, considérée actuellement comme la N.1 mondiale.

"L'envie et la motivation vont être plus fortes parce que c'est la Coupe du monde, ajoute-t-elle. Aujourd'hui, je me sens récompensée et j'espère avoir contribué à rendre ce sport meilleur avec l'égalité entre les femmes et les hommes."

Mais loin de débuts en fanfare, la saison de Coupe du monde pourrait se résumer à... une seule course, celle prévue vendredi dans le décor féérique de Ramsau (Autriche).

En effet, le calendrier initial de six courses en trois étapes a été percuté par la pandémie de nouveau coronavirus, et la station autrichienne, qui n'était initialement pas prévue au départ, s'est proposée pour sauver les meubles au dernier moment.

- "Vers l'égalité avec les hommes" -

"Nous voulons remercier grandement la Fédération autrichienne de ski et les organisateurs à Ramsau qui montrent un soutien fantastique en reprenant les compétitions, d'autant plus en ces temps difficiles. Pour nos concurrentes féminines, ce sera une première mondiale et donc un évènement historique", a déclaré Lasse Ottesen, le directeur des compétitions de combiné nordique à la FIS, qui cherche également une date pour reprogrammer le week-end de compétition initialement prévu en décembre à Lillehammer (Norvège).

Le virus mis à part, le combiné féminin se heurte à un autre problème de taille: l'argent.

A part la Norvège et l'Allemagne, la plupart des nations peinent à débloquer des moyens pour créer de véritables équipes. Puis, alors que les hommes peuvent compter sur une dizaine d'étapes bien installées, l'organisation de compétitions féminines est rendue difficile par le manque de fonds venant des diffuseurs pour ces courses naissantes.

"Développer une stratégie de long terme pour rendre viable financièrement le développement du combiné féminin et les coûts qui lui sont associés, et tendre vers l'égalité avec les hommes", notait en avril la FIS dans ses objectifs de travail.

Mise à part l'exception américaine Tara Geraghty-Moats, âgée de 27 ans et athlète nordique complète (participations aux Coupes du monde de saut, fond et biathlon), la plupart des compétitrices ont moins de 20 ans et découvriront la Coupe du monde en même temps que leur discipline naissante.

Parmi elles, l'Autrichienne Lisa Hirner (17 ans), médaillée d'or des derniers Jeux olympiques de la jeunesse en janvier à Prémanon (France), aura le privilège de participer à la grande première à domicile.

© 2020 AFP