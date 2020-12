Cyclisme: la stratégie pas si classique d'AG2R

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Romain Bardet parti vers d'autres horizons, l'équipe dirigée par Vincent Lavenu, rebaptisée AG2R-Citroën avec l'arrivée d'un deuxième sponsor titre, prend un nouveau virage en 2021. Son recrutement - Van Avermaet, Jungels - orienté vers les classiques jure dans un paysage cycliste français centré sur le Tour de France.

"Tout s'est produit en même temps: l'arrivée de Citroën et le départ de Romain alors qu'on discutait avec d'autres coureurs", décrit jeudi son patron Vincent Lavenu en visioconférence à l'occasion de la présentation de la prochaine tunique de l'équipe.

Son budget, gonflé à 23 M EUR par la venue de la marque au chevron, a permis le recrutement du champion olympique et vainqueur de Paris-Roubaix (2017), le Belge Greg Van Avermaet, associé à celui du Luxembourgeois Bob Jungels, lauréat de Liège-Bastogne-Liège (2018).Bob Jungels

Ces signatures, conjuguées à la présence déjà en son sein du Belge Oliver Naesen et du talent maison Benoît Cosnefroy, dessinent une formation tournée vers les classiques.

"On passe d'une situation où on était identifiés comme une équipe de grimpeurs et coureurs par étapes et maintenant comme des coureurs de classiques, des flandriennes", confirme Vincent Lavenu. "On espère gagner un monument, on a les billes pour ça."

Une orientation inhabituelle dans le cyclisme français où Groupama-FDJ mise depuis des années beaucoup sur le Tour de France avec au choix Thibaut Pinot pour le classement général, sinon Arnaud Démare pour les sprints.

- classement général aléatoire -

De la même façon, Cofidis a recruté l'an passé Guillaume Martin pour jouer les places d'honneur de la Grande boucle (11e en 2020).

A l'inverse, "les deux prochaines années, (AG2R-Citroën) sera vraiment focus sur les classiques", décrit mercredi sa recrue vedette Greg Van Avermaet.

"(La direction de l'équipe) a changé l'objectif pour cette année et la prochaine, il y a jeunes coureurs intéressant pour les grands tours dans le futur mais il faut leur donner du temps. Tout le monde n'est pas comme Remco (Evenepoel), capable de gagner tout de suite."

Vincent Lavenu cite Clément Champoussin (22 ans) et Aurélien Paret-Peintre (24 ans) parmi ces coureurs à potentiel. Mais un Romain Bardet (2e du Tour de France 2016, 3e en 2017) ne se déniche pas si facilement.

Surtout bâtir une équipe pour le classement général demande beaucoup d'investissements pour un résultat aléatoire. Groupama-FDJ en sait quelque chose avec l'abandon de Thibaut Pinot sur blessure à deux jours de l'arrivée à Paris en 2019 ou encore sa chute dès le grand départ à Nice en septembre.

"Ces dernières années, tout tournait autour de Romain et c'était normal, il y avait une attente", explique Vincent Lavenu... sans faire totalement une croix sur le Tour de France où il compte voir AG2R briller différemment.

- l'exemple Alaphilippe -

"On ne va pas jouer les premières places du classement général mais exploiter tout ce qu'on peut. Surtout, on ne va pas laisser tomber le Tour, on connaît trop son importance", prévient-il.

Julian Alaphilippe a montré ces deux dernières années qu'il était possible d'imposer sa marque sur la plus grande course cycliste du monde, sans vraiment jouer la victoire finale. Notamment en s'imposant dans la deuxième étape et en enfilant le maillot jaune à Nice en septembre.

Un scénario qu'espère reproduire l'autre puncheur français Benoît Cosnefroy, arrivé cette année deuxième de la Flèche Wallonne, la course fétiche d'Alaf.

Bonne nouvelle, le terrain vallonné des deux premières étapes du Tour de France 2021 en Bretagne s'y prêtent.

"Celui qui gagnera sera maillot jaune, pronostique Cosnefroy. Je ne vais pas le cacher, j'espère briller ce week-end là et si j'y arrive, il y aura le maillot jaune au bout. C'est clairement un rêve."

© 2020 AFP