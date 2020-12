Dopage russe: "une décision extrêmement forte" (directeur général de l'AMA)

Publicité Lire la suite

Montréal (AFP)

En excluant la Russie des grandes compétitions internationales pour deux ans, même si ses athlètes pourront concourir sous bannière neutre, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a pris une "décision extrêmement forte" qui valide l'enquête de l'Agence mondiale antidopage (AMA), se félicite son directeur général Olivier Niggli lors d'une interview à l'AFP.

QUESTION: Etes-vous satisfait de la décision du TAS, qui n'a pas validé la totalité des recommandations de l'Agence mondiale antidopage contre la Russie ?

REPONSE: "C'est vrai que nous sommes un peu déçus que certaines des recommandations que nous avions formulées n'aient pas été reprises intégralement ou dans la même proportion. Mais la majorité de ces recommandations ont été reprises, et notamment le fait que les Russes ne seront pas aux Jeux olympiques (sous leur maillot habituel, ndlr) pendant un cycle complet, c'est-à-dire un JO d'été et d'hiver (...) Cette décision est extrêmement forte dans le fait qu'elle confirme que le système fonctionne, que les manipulations ont été établies et donc que les allégations formulées par l'AMA ont été vérifiées et acceptées par le TAS (...) L'AMA a joué son rôle de procureur. Elle n'a laissé aucun élément sans réponse et nous respectons la décision du tribunal qui a apprécié les conséquences qu'ils estimaient être adéquates".

Q: Envisagez-vous un recours contre cette décision?

Q: Cette décision du TAS peut-elle selon vous changer l'attitude de l'agence américaine antidopage, très critique vis-à-vis de l'action de l'AMA ?

R: "J'espère que nos amis de l'agence antidopage américaine qui ont été critiques du processus suivi dans ce dossier, accepteront qu'au final nous avons une décision forte contre la Russie, qui nous a permis de récupérer les données qui étaient à Moscou et d'entamer des poursuites sur des cas individuels, ce qui n'aurait jamais été possible si nous n'avions pas pris cette décision. Cela confirme aujourd'hui que nous avons un système juridique robuste qui permet de gérer ce genre de situation".

Propos recueillis par Eric THOMAS

