Rugby à VII: le prestigieux tournoi de Hong Kong reporté en novembre

Hong Kong (AFP)

Le prestigieux tournoi de rugby à VII de Hong Kong est reporté d'avril à novembre en raison de la crise sanitaire du Covid-19, ont annoncé jeudi ses organisateurs qui avaient déjà fait l'impasse sur l'édition 2020.

"Compte tenu de l'augmentation des taux d'infection à la fois dans le pays et à l'étranger et des restrictions de voyage et des quarantaines en cours, il a été estimé que le contexte restait trop incertain pour soutenir l'organisation de l'événement en avril prochain", ont indiqué la Fédération de Hong Kong de rugby (HKRU) et World Rugby dans un communiqué.

Point culminant de la saison de rugby à VII, sport olympique depuis les JO de Rio en 2016, le Hong Kong Sevens doit désormais avoir lieu du 5 au 7 novembre.

Ce tournoi annuel, existant depuis 1976, s'est disputé pour la dernière fois en avril 2019.

© 2020 AFP