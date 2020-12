Coupe d'Europe de rugby: le Covid chamboule la course aux quarts

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Jusqu'ici épargnée sur le plan sportif par la pandémie, la Coupe d'Europe est rattrapée par la deuxième vague: l'annulation de 3 matches de la 2e journée, dont le choc entre Toulouse et Exeter, chamboule la course aux quarts de finale, qui se poursuit ailleurs de vendredi à dimanche.

. Exeter, le grand perdant

L'annulation mercredi de Toulouse - Exeter et de Glasgow - Lyon en raison de plusieurs cas de coronavirus au sein de l'effectif et du staff des Chiefs, puis de La Rochelle - Bath jeudi à cause d'un cas positif chez les.... Scarlets, le précédent adversaire de Bath, est un coup dur pour l'édition "spécial" Covid-19, jusqu'ici séduisante avec son sprint vers les quarts de finale, et ce malgré une formule complexe.

D'abord parce que Glasgow, qui a placé à l'isolement 20 joueurs impliqués à Exeter dimanche, comme Bath, qui a fait de même avec ses 12 joueurs ayant été "en contact rapproché" avec celui en question des Scarlets, sont les victimes collatérales de cette situation. Ils doivent déclarer forfait, contraints par cette mesure préventive et sans avoir de cas déclaré.

Ensuite parce que la victoire bonifiée sur tapis vert (28-0) que devraient obtenir Toulouse, Lyon et La Rochelle d'ici la fin de la semaine bouscule la course aux quarts dans les deux poules.

Dans le groupe B, le champion en titre Exeter va se retrouver en difficulté avec l'obligation d'un sans-faute lors des matches retour contre Toulouse et Glasgow. Mais le club anglais pourrait ne plus être complètement maître de son destin si les clubs français continuent de briller.

. Poule B: un Grand Chelem français?

Outre Toulouse et Lyon, Clermont et le Racing ont en effet également fait le plein de points (5) lors de la 1re journée. Si Auvergnats et Franciliens peuvent jalouser les 5 unités supplémentaires qui devraient tomber sans effort dans la poche de leurs deux rivaux du Top 14, la possibilité d'un Grand Chelem français prend corps.

Il suffit pour cela que l'ASM domine samedi (18h30) le Munster, autre vainqueur de la première journée, et que le Racing confirme dimanche (16h15) chez les Harlequins son succès initial face au Connacht. Et les 4 clubs français seraient ainsi seuls en pole à mi-parcours, avec autant de billets en vue pour les quarts.

Ils devront tout de même jeter un œil dans le rétroviseur: Bristol, battu par Clermont (38-51), l'Ulster battu par Toulouse (22-29) et le Connacht surprenant au Racing (26-22) ont tous montré de belles choses et glané un précieux point de bonus. L'Ulster se déplace à Gloucester et le Connacht reçoit Bristol.

. Poule A: trois pour deux places

La situation est presque aussi idyllique pour les Français dans la poule A, où seul Montpellier s'est incliné face au Leinster (14-35) lors de la première journée. Maintenant que La Rochelle semble avoir match gagné sur tapis vert, Toulon, et Bordeaux-Bègles, à égalité au classement (4 points), doivent suivre le rythme.

Les autres candidats aux 4 tickets sont le Leinster, qui ne devrait faire qu'une bouchée de Northampton, et aux Wasps qui reçoivent vendredi des Montpelliérains déjà démobilisés.

Pour gravir la deuxième marche, l'UBB aura la partie la plus aisée face aux Dragons gallois, défaits par les Wasps (8-24) en ayant dû changer six joueurs au dernier moment après deux cas de Covid-19. Ils se rendront à Chaban-Delmas fortement affaiblis, plusieurs cadres étant soit positifs soit placés à l'isolement par précaution.

Toulon aura assurément le plus gros défi en ouvrant la journée vendredi (18h30) chez les Scarlets, réservoir de la sélection galloise (Leigh Halfpenny, Jonathan Davies, Gareth Davies...) et vainqueur à Bath en ouverture (23-19). Malgré leur joueur positif au Covid-19, l'organisateur de la compétition n'a pas fait mention d'une possible annulation. Pas sûr que les Toulonnais se sentent très à l'aise à Llanelli...

