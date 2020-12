F1: Toto Wolff "pas inquiet" pour la prolongation de contrat d'Hamilton

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'Autrichien Toto Wolff, patron de l'écurie de F1 Mercedes, n'est "pas inquiet" pour la prolongation de contrat de son septuple champion du monde Lewis Hamilton en 2021, a-t-il assuré lors d'une conférence de presse virtuelle vendredi.

"Nous avons eu tellement de succès en championnat depuis sept ans (avec tous les titres constructeurs pour Mercedes et six titres pilotes pour Hamilton depuis 2014, ndlr) que je ne vois pas de raison de ne pas continuer", a affirmé Wolff. "Il est à son meilleur niveau et devrait le rester un moment, c'est pourquoi continuer ensemble n'est pas une question."

"Si vous voulez savoir pourquoi nous n'avons pas encore signé de contrat, c'est simple: nous donnons toujours la priorité au championnat pour ne pas être distraits par des discussions parfois difficiles", a poursuivi le team principal et PDG de l'écurie.

"Ensuite, le Covid a frappé (Hamilton a été testé positif fin novembre, ndlr) et nous avons pris un peu de retard mais nous ne sommes pas inquiets, ça va se faire", a terminé Wolff. "Nous ne donnons pas de date car nous ne voulons pas nous retrouver sous la pression (des médias). Ca sera fait tôt ou tard, avant les essais hivernaux", début mars.

Le patron de Mercedes-Benz Ola Källenius a également été interrogé sur cette question lors de cette visio-conférence de presse suivant l'annonce de l'entrée au capital de l'écurie du géant industriel britannique Ineos, à parts égales avec le groupe Daimler et Wolff.

"Lewis Hamilton est le plus grand ou l'un des plus grands pilotes de tous les temps, a répondu Källenius. Son dévouement et son professionnalisme sont remarquables et méritent d'être applaudis. Et en plus, c'est une bonne personne. Nous aimerions que ce partenariat se poursuive et c'est à Toto, dans son rôle, d'y parvenir."

Hamilton, qui aura 36 ans en janvier, a égalé cette saison les sept titres mondiaux de l'Allemand Michael Schumacher. Il en a remporté un chez McLaren en 2008 et les six autres chez Mercedes, où il est arrivé en 2013.

Après le dernier Grand Prix de la saison 2020 à Abou Dhabi dimanche, le Britannique a indiqué qu'il espérait que les négociations soient bouclées avant Noël. "Je veux être là l'an prochain car je crois que nous avons encore des choses à faire en piste et surtout en dehors", a-t-il dit.

