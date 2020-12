Athlétisme: Kevin Mayer verra Tokyo

Publicité Lire la suite

Saint-Paul (France) (AFP)

Mission accomplie. Débarqué à La Réunion pour valider son ticket pour le décathlon des Jeux olympiques de Tokyo, Kevin Mayer a parfaitement rempli son contrat samedi en réussissant les minima (8552 points).

Tout s'est déroulé comme prévu pour le Français (28 ans), obligé d'en passer par cette formalité en raison de son abandon sur blessure aux Mondiaux de Doha en 2019.

Le champion du monde 2017 était lui-même à l’initiative de ce meeting, histoire de se débarrasser de cette corvée le plus vite possible dès l'ouverture de la période de qualification, le 1er décembre. Il a tenu son rang en s'imposant sans véritablement trembler.

Avec un record du monde à 9126 points, Mayer n'avait a priori pas grand chose à craindre, la barre pour composter son billet pour le Japon étant placée à 8350 points par la Fédération internationale d'athlétisme. Mais il y avait tout de même un tout petit doute, +Kéké la braise+ n'étant plus venu à bout des 10 épreuves depuis plus de deux ans.

Les interrogations ont été rapidement balayées et il n'y a quasiment pas eu de suspense. Mayer a bien connu une petite frayeur vendredi lors de la première journée en mordant son premier essai à la longueur, ravivant le spectre de son zéro pointé sur cette discipline qui avait anéanti ses espoirs à l'Euro-2018. Mais il a su assurer le coup sur son 2e essai (7,40 m) pour s'éviter une terrible déconvenue.

Samedi, c'est la perche qui constituait la grande inconnue. Habituellement l'un de ses points forts (record personnel à 5,45 m en plein air, 5,60 m en salle), l'exercice cause quelques soucis ces derniers mois au Français, qui est gagné par la peur de sauter, mal fréquent chez les perchistes. Mais là aussi, il a su se faire violence pour ne pas tenter le diable et se contenter d'une barre à 4,65 m sur seulement six foulées.

Mayer avait prévenu: il n'était pas question pour lui de chasser un quelconque record et de prendre des risques inconsidérés. Il ne fallait pas dévier de l'objectif principal: obtenir le précieux sésame pour Tokyo pour se lancer dans la préparation des JO en toute sérénité.

On a toutefois retrouvé par instants le Mayer des grands jours, comme sur le 110 m haies où il est parvenu à améliorer son record personnel (13 sec 54).

Sans spécialement briller, il a tout de même réalisé le 4e score de sa carrière, de très bon augure pour les JO de Tokyo, où il essaiera de glaner le seul titre qui manque à son palmarès.

"Il y a du soulagement, c'est une énorme pression et un poids en moins", a-t-il déclaré. "Je n'avais pas fait de décathlon de qualification depuis 2016, c'est quelque chose que je n'apprécie pas beaucoup. Je n'étais pas du tout réglé et ce furent deux jours laborieux. Je n'ai pas fait de perf à part sur les haies et ça laisse entrevoir énormément de choses puisque j'ai quand même fait plus de 8500 points. Maintenant, on va laisser monter le jus jusqu'à Tokyo et je vais me concentrer sur ce qu'il faut faire pour les JO."

Signe que l'heure était à la délivrance pour Mayer, c'est la tête rasée de près qu'il s'est permis de prendre part à l'ultime épreuve (1500 m) en hommage au Français Gaël Querin, qui a disputé son dernier décathlon à 33 ans.

Il n'a pas non plus manqué de taquiner à l'arrivée le prodige australien Ashley Moloney (20 ans), qui vient de réussir l'exploit de cumuler 4613 points lors de la première journée du décathlon des Championnats du Queensland.

"Je vais le fumer", a-t-il lâché dans un grand sourire. "Un décathlon c'est sur deux jours mais il est incroyable, c'est à des années-lumière de ce que je pouvais faire à son âge, et même maintenant. Mais j'aime bien aller chercher les petits jeunes et je vais essayer de garder mon territoire". La concurrence est prévenue.

