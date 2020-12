Coronavirus : le point sur la pandémie

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'Italie "rouge" pour les fêtes -

Le Premier ministre italien a annoncé un plan de confinement gradué du 21 décembre au 6 janvier, afin de réduire les déplacements et les rassemblements durant les journées les fêtes.

Toute l'Italie sera classée "rouge", soit le niveau de confinement le plus strict, pour les fêtes de Noël et de Nouvel an, mais les Italiens auront le droit de sortir de chez eux pour participer à un repas de famille à couverts limités, a tranché un décret publié samedi.

- Vaccin Pfizer/BioNTech autorisé en Suisse -

L'utilisation du vaccin contre le Covid-19 des laboratoires Pfizer/BioNTech a été autorisée en Suisse, a annoncé samedi l'autorité de régulation sanitaire nationale, estimant qu'il "est sûr et que ses avantages l'emportent sur les risques".

La Suisse, qui compte 8,6 millions d'habitants, s'est assurée l'accès à 15,8 millions de doses, négociées avec trois laboratoires différents : 3 millions avec Pfizer-BioNTech, 7,5 millions avec Moderna et 5,3 millions de doses avec AstraZeneca.

Deux doses par patient sont nécessaires pour les trois vaccins.

- Feu vert pour Moderna aux Etats-Unis -

Les Etats-Unis ont accordé vendredi une autorisation en urgence au vaccin de la firme Moderna contre le Covid-19, a annoncé l'Agence américaine des médicaments (FDA).

- Turquie : incendie dans un hôpital -

Un incendie a éclaté samedi dans un hôpital à Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie, faisant neuf morts. L'incendie est survenu dans le service des soins intensifs consacré aux patients souffrant du Covid-19, à la suite de l'explosion d'un tube d'oxygène d'un respirateur artificiel.

- Voile : la course Sydney-Hobart annulée -

La célèbre course à la voile Sydney-Hobart a été annulée pour la première fois depuis 76 ans en raison du coronavirus, ont annoncé samedi ses organisateurs.

- Plus de 1,67 million de morts -

La pandémie a fait plus de 1.675.362 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT.

Les États-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts (313.660) que de cas recensés (17.465.147), suivis par le Brésil (185.650), l'Inde (145.136), le Mexique (117.249), et l'Italie (67.894).

En France, le nombre de morts depuis mars a franchi la barre des 60.000, selon des chiffres de Santé publique France publiés vendredi. Les autorités sanitaires s'inquiètent depuis plusieurs jours d'une reprise "préoccupante" de l'épidémie, à la veille des fêtes de fin d'année.

