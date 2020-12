Foot: Raymond Domenech nouvel entraîneur de Nantes

Publicité Lire la suite

Rennes (AFP)

L'ancien sélectionneur des Bleus Raymond Domenech, qui n'a plus dirigé d'équipe depuis le fiasco de Knysna en 2010, va entraîner le FC Nantes pour la fin de la saison, a-t-on appris mercredi de source interne au club confirmant des informations de 20 minutes et du Parisien.

Une porte-parole du club a cependant assuré à l'AFP que rien n'était encore signé.

Domenech deviendrait ainsi le 15e entraîneur de Nantes -- sans compter les intérims -- depuis l'arrivée du président Waldemar Kita en 2007. Mais cette nomination ne devrait pas être officialisée avant jeudi, alors que les Canaris, actuellement 15es de Ligue 1 à 3 points du barragiste, se déplacent mercredi soir à Lyon.

Agé de 68 ans, Domenech a dépassé la limite d'âge de 65 ans et devra obtenir une dérogation de la Ligue de football professionnel (LFP).

En tant que président de l'Unecatef, le syndicat des entraîneurs français, il avait d'ailleurs critiqué le choix d'accorder une telle dérogation à Claudio Ranieri, devenu entraîneur de Nantes en 2017, l'année de ses 66 ans.

Même si le nom de Domenech avait déjà été cité lors du départ de Vahid Halilhodzic à l'été 2019, son retour sur un banc serait une surprise.

Devenu consultant dans les médias, Raymond Domenech n'a plus été en charge d'une équipe depuis la grève des joueurs français à Knysna (Afrique du Sud) lors de la Coupe du monde 2010, et n'a plus été entraîneur de club depuis Lyon (1988-1993).

Selon des sources internes au club, des discussions ont été proches d'aboutir avec le Suisse René Weiler, ancien entraîneur d'Anderlecht, mais Kita a renoncé par crainte qu'on lui reproche d'avoir encore recours aux réseaux de l'agent controversé Mogi Bayat.

Sur les réseaux sociaux, la rumeur de l'arrivée de Domenech a provoqué de nombreuses critiques de supporters, déjà très remontés depuis des années contre la gestion de Kita.

