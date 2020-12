Coronavirus: plus de 25 millions de cas comptabilisés en Europe

Publicité Lire la suite

Plus de 25 millions de cas de contamination au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés en Europe, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé vendredi à 11H00 GMT.

Les 52 pays de la région (qui va à l’Est jusqu’à l’Azerbaïdjan et la Russie) constituent la zone la plus touchée dans le monde en nombre de cas, devant les Etats-Unis/Canada (19.188.172 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes (15.024.469 cas),l’Asie (13.617.004), le Moyen-Orient (3.853.039), l’Afrique (2.599.658) et l’Océanie (30.885).

En Europe, les pays les plus touchés sont la Russie (2.992.706 cas, 53.659 décès), la France (2.527.509 cas, 62.268 décès), le Royaume-Uni (2.188.587 cas, 69.625 décès), la Turquie (2.100.712 cas, 19.115 décès), l’Italie (2.009.317 cas, 70.900 décès) et l’Espagne (1.854.951 cas, 49.824 décès).

Depuis le début du mois d’octobre, la région est celle qui compte le plus de nouvelles contaminations quotidiennes dans le monde. La semaine dernière, la région enregistrait en moyenne 250.000 nouveaux cas par jour. Au niveau mondial, environ 630.000 cas étaient recensés quotidiennement.

Pour éviter une flambée des contaminations pendant la période des fêtes de fin d’année, la plupart des pays européens ont durci les restrictions sanitaires. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie sont partiellement voire totalement confinés.

Parmi les pays dont la hausse des cas déclarés sur les sept derniers jours est la plus marquée, le Royaume-Uni a connu une augmentation de 49% par rapport à la semaine antérieure (160.877 nouvelles infections), suivi par la République tchèque (+49%, 39.071) et les Pays-Bas (+41%, 58.140).

Rapporté à la population, la République tchèque est le pays le plus touché parmi ceux ayant enregistré plus de 1.000 cas quotidiens pendant les sept jours écoulés. Le pays compte 621 contaminations pour un million d’habitants. La Géorgie et la Belgique le suivent avec 548 cas par million d’habitants.

L’Europe avait été la première région du monde à passer le seuil du demi-million de morts recensés le 17 décembre. Vendredi à 11H00 GMT, le continent déplorait 540.647 décès, devant l’Amérique latine et les Caraïbes (493.837) et les Etats-Unis/Canada (343.798).

Suivent l’Asie (214.302 décès), le Moyen-Orient (88.246), l’Afrique (61.413) et l’Océanie (944).

Au total, près de 80 millions de cas du Covid-19, dont plus de 1,7 million de morts, ont été officiellement déclarés dans le monde depuis le début de la pandémie il y a un an.

