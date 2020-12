Rétrospective 2020: Iga Swiatek se fait un nom à "Poland-Garros"

Publicité Lire la suite

On ne l'avait pas vue venir. A 19 ans, moitié étudiante moitié joueuse de tennis, Iga Swiatek n'avait qu'un seul titre WTA à son palmarès. Elle était 54e mondiale et n'avait jamais dépassé les 8es de finale en Grand Chelem. Mais après quinze jours étincelants à Roland-Garros où elle n'a pas perdu le moindre set, la Polonaise s'est fait un nom dans le tennis et dans l'histoire du sport de son pays. Elle a survolé le tournoi parisien en ne cédant que quatre jeux en moyenne par match pour décrocher le titre en battant en finale l'Américaine Sofia Kenin, lauréate de son premier Majeur début février en Australie. Au passage, Swiatek a notamment écarté sans ménagement la tête de série N.1 Simona Halep en 8es (6-1, 6-2). Elle est ainsi devenue la première Polonaise, hommes et femmes confondus, à décrocher un titre majeur en tennis. Un exploit tel qu'un journal polonais a rebaptisé le tournoi "Poland-Garros".

