Vendée Globe: double Noël dans les mers du sud pour Armel Tripon

En mer (AFP)

Lancé à pleine vitesse par "un vent puissant et froid à vous déchirer le visage et les mains", Armel Tripon passe "le plus intense, le plus fou et inimaginable" Noël alors qu'il navigue dans l'océan Pacifique au 46e jour du Vendée Globe.

A la barre de son bateau +volant+ flambant neuf (L'Occitane en Provence), le skipper a vécu deux jour de Noël en franchissant le 25 décembre le 180e parallèle, appelé antéméridien (opposé à méridien de Greenwich), comme il le raconte dans un nouveau volet de son carnet de bord pour l'AFP.

"Noël, c'est déjà Noël ! Et oui sauf que depuis que je suis parti le 8 novembre des Sables d'Olonne pour disputer le Vendée Globe, c'est tous les jours Noël ! Certes il y a eu dès le départ des galères techniques lourdes de conséquences sportives, mais sinon à bien y réfléchir, ce cadeau offert par L'Occitane en Provence pour aller disputer la plus dure, la plus réputée, la plus longue, course en solitaire autour du monde, est bel et bien un très très beau cadeau de Noël !

Je vis donc mon premier Noël au large, en mer et seul ! Et je le vis très bien, bien sûr car je l'ai choisi ! C'est beaucoup plus dur pour ma famille à quai, mes enfants et ma femme à qui j'impose ce rythme de vie saccadé entre les courses au large et les moments à terre. Je pense fort à eux, et ai découvert avec émotions leurs mots tendres, leurs dessins d'enfants et 'Les bons pour' à vivre ensemble.

Mais ce Noël est très égoïstement, le plus intense, le plus fou et inimaginable que j'ai passé! Propulsé sur l'océan Pacifique, par une forte houle d'ouest, un vent puissant et froid à vous déchirer le visage et les mains, toute la brutalité du grand sud était là pour m'accueillir ! Le bateau partait dans des surfs interminables, passant de vague en vague sur son foil tout juste sorti. La pluie glacée finissait de rendre l'endroit inhospitalier pour un conte de Noël !

Mais j'étais bien, profitant d'une aubaine météorologique pour reprendre des milles sur le groupe des premiers, me rapprochant rapidement du 13ème; je me suis pris à rêver d'une place gagnée comme cadeau déposé au pied du sapin ! Un peu juste ma foi, ce sera pour plus tard ! A moins que grâce au franchissement du 180ème parallèle le 25 au matin, passant de +12 heures de décalage horaire avec la France, à -12 h, bénéficiant de facto d'un deuxième jour de Noël, je puisse doubler mon concurrent comme cadeau ! En fait ni mon équipe, ni moi n'avions prévu ce scénario incroyable, je n'ai qu'une hotte de cadeaux et n'aurais pas de deuxième repas de fête!!! Mais qu'importe.

La pluie a cessé, les nuages ont disparu dans le sud avec le vent fort, me laissant un soleil généreux et bienfaiteur, rapidement le cockpit chauffe agréablement, je me poste en veille, admirant cet inlassable vol d'oiseaux du large, qui jouent sans cesse avec le vent et les vagues, tout comme moi et mes camarades de jeu depuis 46 jours. Quarante-six jours déjà ! Saurons-nous battre ce bon vieux Philéas Fogg et ses 80 jours, qui en fin stratège tournait dans l'autre sens du globe pour gagner une journée... Lui jouait avec les temps et tous les moyens de locomotion, mais il a bien inspiré nos aînés pour aller imaginer de tel défi autour du monde, tel que celui que nous vivons !"

Propos recueillis par Sabine COLPART

© 2020 AFP