"L’ADN du 13H de TF1 ne changera pas", promet Marie-Sophie Lacarrau

Paris (AFP)

"Le changement dans la continuité": c'est l'engagement de Marie-Sophie Lacarrau qui succédera le 4 janvier à Jean-Pierre Pernaut à la tête du 13H de TF1, et qui promet de ne pas changer l'ADN de ce journal qui rassemble des millions de Français.

"Je suis assez sereine parce que j'ai eu le temps de me préparer à relever ce gros défi qui est de succéder à Jean-Pierre", a confié l'ex-présentatrice du 13H de France 2 lors d'un entretien à l'AFP.

C'est en septembre que la quadra a été débauchée par le patron de l'information de TF1 Thierry Thuillier, pour succéder au très charismatique "JPP".

"Cela fait plusieurs semaines que je suis ici dans les bureaux de TF1 à Boulogne, où je peux rencontrer les journalistes, passer de service en service, passer du temps avec l'équipe du 13H qui restera la même en janvier et sur laquelle je compte m'appuyer. On a eu le temps de s'apprivoiser les uns les autres", explique la nouvelle présentatrice.

Son prédécesseur Jean-Pierre Pernaut, après 33 ans aux commandes du JT de la mi-journée le plus regardé d'Europe (avec une part d'audience qui dépassait les 40%) lui a officiellement passé le témoin le 18 décembre.

Et en attendant son arrivée à l'antenne, c'est le "joker" Jacques Legros qui assure l'intérim pendant la trêve des confiseurs.

"Je ne viens pas pour dynamiter ce journal, je veux respecter ce qu'est ce 13H, ne pas dénaturer son ADN. L'ADN du 13H ne changera pas: on restera sur les problématiques des régions et on continuera de parler de l'air du temps, on traitera l'actualité du jour, celle qui s'impose, et on continuera de mettre en avant les traditions, les valeurs de nos anciens qui font aussi ce qu'on est aujourd'hui et nos identités", assure Marie-Sophie Lacarrau.

- "Le miroir de la vie des régions" -

Pour ce faire, elle va s'appuyer sur le réseau de correspondants du 13H, principal héritage et fierté de Jean-Pierre Pernaut, qui l'a bâti de toutes pièces.

"J'ai discuté beaucoup avec Jean-Pierre, et j'ai fait un tour des régions à la rencontre des correspondants. Ils resteront une des forces principales de ce journal, ils continueront de montrer à travers leurs reportages la vie de nos régions, de nos terroirs, nos petits villages, nos petites villes. Il faut qu'on reste le miroir de la vie de nos régions", déclare la nouvelle figure de TF1.

Y compris via des sujets sur "le temps qu'il fait" ou des reportages tendance "Madeleine de Proust", typiques du 13H de la Une, mais aussi des enjeux comme les transports ou l'accès aux services publics, et les innovations, assure celle qui refuse d'opposer "tradition et modernité".

"J'apporte le changement dans la continuité, à partir du 4 janvier je serai à la place de Jean-Pierre, et je continuerai de porter toutes ces valeurs-là, non pas parce que c'est un exercice imposé, mais parce que ça correspond à ce que je suis, ce journal me ressemble", déclare-t-elle.

Son parcours le démontre: la journaliste de 45 ans, qui anime depuis 16 ans des journaux télévisés, est une aveyronnaise très attachée à sa région, qui a fait ses études à Toulouse et a commencé sa carrière au sein du réseau de France 3 comme journaliste de terrain puis présentatrice de JT.

"J'apporterai ma personnalité et je pousserai des sujets qui me tiennent à coeur sur le pouvoir d'achat, la consommation, la vie quotidienne. Ce que j'aime, c'est accompagner le téléspectateur sur la vie de tous les jours, et souvent sur les questions de budget avec des bons plans qui vont nous faire dépenser moins et consommer mieux", dit-elle.

Celle qui prendra ses fonctions un peu plus d'un an avant la présidentielle de 2022 souhaite aussi que le journal reste "le relais des incompréhensions, des attentes et des colères" des citoyens.

