Augustin Trapenard quitte Canal+

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le journaliste et animateur Augustin Trapenard a annoncé mardi son départ fin janvier du groupe Canal+ qu'il avait intégré en 2012 et pour lequel il présentait depuis plus de quatre ans l'émission "Le Cercle" dédiée au cinéma.

"Après cette étrange année, j'ai d'autres envies, d'autres projets. Je garde tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on a vécu, tous ceux et celles avec qui j'ai eu la chance de travailler depuis presque 10 ans. C'est avec émotion que je quitterai @canalplus fin janvier", a annoncé le journaliste sur Twitter.

Son tweet était accompagné d'une photo de lui avec le couple humoristique culte des Deschiens, formé par François Morel et Yolande Moreau, et lancé sur Canal+ au début des années 1990.

De son côté, le groupe Canal+ a salué dans un communiqué le travail du journaliste lui souhaitant "pleine réussite dans ses nouveaux projets".

L’émission "Le Cercle" reviendra prochainement sur Canal+, indique le groupe.

Le départ d'Augustin Trapenard survient alors que le groupe Canal+ traverse une zone de turbulences en raison des licenciements controversés de deux de ses vedettes, le chroniqueur et présentateur, Sébastien Thoen et le commentateur sportif, Stéphane Guy.

Sébastien Thoen a été remercié fin novembre pour avoir participé à une parodie d'une émission de Pascal Praud, l'un des piliers de CNews, la chaîne info du groupe Canal+. Stéphane Guy a été renvoyé la veille de Noël pour lui avoir témoigné son soutien à l'antenne.

Ces licenciements ont provoqué un tollé au sein du groupe, le premier syndicat représentatif, +Libres, dénonçant lundi le "mépris de (leur) direction et de (leur) actionnaire", le groupe Vivendi détenu par le milliardaire Vincent Bolloré, pour les valeurs originelles du groupes construites "entre autres sur l'impertinence, la caricature et l'auto-dérision".

Sollicité par l'AFP pour savoir si ces événements avaient pesé dans sa décision, Augustin Trapenard, également animateur de l'émission radio "Boomerang" sur France Inter, n'a pas donné suite.

© 2020 AFP