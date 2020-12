NBA: Brooklyn concéde une deuxième défaite de suite, les Lakers chutent à domicile

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Brooklyn, privé de ses stars Kevin Durant et Kyrie Irving, laissés au repos, a concédé une deuxième défaite consécutive (116-111 après prolongation) face à Memphis lundi, tandis que les Lakers se sont faits surprendre à domicile par Portland (115-107).

Battus la veille à Charlotte (106-104), les Nets ont chuté cette fois dans leur salle face à une équipe qui ne s'était pas encore imposée cette saison.

Steve Nash, le nouvel entraîneur de la franchise new-yorkaise, avait fait le choix de se passer de Durant, qui a manqué la totalité de la saison dernière à cause d'une rupture du tendon d'Achille, afin de "le protéger et nous protéger de toute conséquence négative".

Durant et Irving n'étaient pas les seuls absents de marque pour les Nets, puisqu'un troisième titulaire, Spencer Dinwiddie, n'a pas été aligné. Et pour cause, le meneur-arrière a été victime d'une rupture partielle d'un ligament croisé du genou droit dimanche, contre Charlotte, et sa saison est probablement terminée.

Sans ce trio offensif, les Nets se sont reposés sur Caris LeVert qui a apporté 28 points et 11 passes décisives et sur le Français Timothé Luwawu-Cabarrot, qui, en débutant la rencontre, a ajouté 21 points avec six rebonds et deux passes décisives.

- Morant sort sur blessure -

Côté Memphis, Kyle Anderson a terminé la rencontre avec 28 points, en marquant surtout trois lancers-francs décisifs dans les dernières seconde de la prolongation, après avoir capté le rebond sur un tir à trois points raté de l'arrière des Nets Joe Harris.

Cette victoire des Grizzlies à un goût amer puisque leur jeune star, Ja Morant, s'est blessé à la cheville gauche en fin de première période.

Le "meilleur rookie" de la saison passée s'est blessé en tentant un contre face à Luwawu-Cabarrot, à moins de trois minutes de la mi-temps, se tordant la cheville avant de sautiller jusqu'à la ligne de fond pour sortir de terrain.

Conduit dans les vestiaires, le joueur de 21 ans ne souffre pas d'une fracture et passera des examens complémentaires mardi, a indiqué son équipe.

Un peu plus tôt dans la soirée, les Atlanta Hawks ont remporté leur troisième match d'affilée 128 à 120 face aux Detroit Pistons, emmenés une fois de plus par leur meneur de jeu Trae Young (29 points, 3 rebonds et 6 passes décisives) bien secondé par Bogdan Bogdanovic (17 points) en sortie de banc.

- Portland se venge -

Dans la Conférence Ouest, les Los Angeles Lakers, tenants du titre, ont perdu pour la deuxième fois en quatre matches, battus cette fois par les Portland Trail Blazers (115-107) qui ont pris leur revanche, quatre mois après leur élimination au 1er tour des play-offs 2020 (4-1).

Damian Lillard (31 pts) et Gary Trent Jr. (28 pts, dont sept paniers à trois points) ont été les meilleurs marqueurs des Blazers, tandis que LeBron James a inscrit 29 points, délivré 6 passes et pris 9 rebonds pour les Lakers, et qu'Anthony Davis n'a pas brillé (13 pts, dont deux avant la pause).

"Quand ils ont lancé leurs attaques, nous n'avons pazs été capables de les conter avec la même énergie qui nous avait animés en début de rencontre", a déclaré Frank Vogel, le coach des Lakers qui avaient bien lancé la rencontre en menant rapidement de 13 points dans le premier quart-temps.

Les Houston Rockets, décimés par les absences de John Wall, DeMarcus Cousins, Eric Gordon et Mason Jones tous positifs au Covid-19, ont chuté contre les Nuggets, vainqueurs 124-111 à Denver où leur pivot Nikola Jokic a signé un "triple double" (19 points, 12 rebonds et 18 passes décisives).

Utah, grâce aux 12 points, 10 rebonds et 4 contres de Rudy Gobert et surtout à un panier de Donovan Mitchell à sept secondes de la sirène, a battu sur le fil Oklahoma City 110-109. Le Jazz a pris les commandes de la conférence Ouest avec cette 2e victoire en trois matches.

