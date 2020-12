L1: "C'est un bonheur d'être là", apprécie Domenech, nouvel entraîneur de Nantes

Publicité Lire la suite

Nantes (AFP)

Le nouvel entraîneur de Nantes Raymond Domenech a martelé jeudi lors de sa présentation officielle son bonheur et son plaisir de retrouver les terrains de football après dix ans d'absence, même si son nouveau club pointe à une inquiétante 16e place en L1.

"C'est un bonheur d'être là", a insisté Domenech, tout sourire et visiblement heureux de retrouver le costume d'entraîneur dix ans après le fiasco du Mondial-2010, lors d'une conférence de presse de plus d'une heure.

"Je suis heureux, c'est un vrai plaisir, j'ai été de l'autre côté (comme consultant), peut-être que je comprends mieux vos problématiques, j'espère ne pas reproduire mes erreurs", a-t-il lancé aux journalistes.

Avant de détailler sa philosophie pour tenter d'assurer l'avenir du FC Nantes, qui compte trois points d'avance sur le premier relégable, en L1.

"Je suis dans le partage, je suis heureux que M. Kita m'ait donné cette fonction. La première chose que je veux, c'est retrouver du plaisir, c'est que cette équipe soit heureuse et joyeuse, qu'elle entraîne derrière elle le club, ses supporters", a espéré l'ancien sélectionneur de l'équipe de France (2004-10).

Domenech, qui devient à 68 ans le doyen des entraîneurs de L1, s'est refusé à se fixer un objectif de résultat pour cette mission de six mois qu'il a acceptée "tout de suite" quand elle lui a été proposée.

- "Donner du plaisir" -

"L'objectif, c'est donner du plaisir, offrir quelque chose de cohérent à cette équipe. Je suis toujours étonné quand on dit 'il faut être 10e, européen ou ne pas descendre', il faut d'abord être d'accord sur la manière de faire les choses", a insisté l'ancien coach de Lyon (1988-93), sa seule expérience d'entraîneur de club de l'élite française.

"A travers ce qu'on va montrer sur le terrain, j'espère qu'on va réunir tout le monde, je ne suis pas inquiet, je veux que cela se passe bien sur le terrain, on avance, on s'entraîne, les joueurs sont bien dans l'esprit, ils se font plaisir, avec beaucoup de joie et d'envie", a-t-il poursuivi.

Même le contexte nantais lourd, avec l'hostilité des supporters à l'égard de leur président actionnaire Waldemar Kita, qui ont dénoncé la veille lors du premier entraînement de l'ère Domenech le "Kita Circus", ne semble pas effrayer Domenech.

"Dans tous les clubs il y a des problèmes. Des soucis, il y a en partout, mais dans les clubs qui sont devant, si tout était rose, vous n'auriez plus rien à écrire", a-t-il lancé aux journalistes.

"Je ne connais personne dans ce club qui ait envie que ça ne marche pas, tout le monde veut que cela marche", a insisté Domenech qui dirigera son premier match le 6 janvier à domicile contre le grand rival breton de Rennes à La Beaujoire.

